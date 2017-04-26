Премьер С.Жээнбеков провел совещание по обсуждению текущего состояния автодорог

26 апреля 2017, 19:58 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел совещание по обсуждению текущего состояния автомобильных дорог в стране. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава Правительства отметил, что состоянию дорог, их ремонту и строительству уделяется большое внимание как со стороны Президента страны, так и Правительства. На эти цели из республиканского бюджета выделяется большое количество денежных средств, в том числе привлекаются донорские финансовые средства.

"Доверие народа к власти зависит от качества оказания государственных услуг и работ, в том числе и от качества ремонта автомобильных дорог. В последнее время мы слышим нарекания от общественности из-за того, что многие новые дороги уже начинают разрушаться из-за некачественно выполненных строительных работ. Все внимание общественности приковано к строительству автодорог, в том числе автодорог Балыкчы – Корумду, Маданият–Джалал-Абад, Бишкек-Кара-Балта", - подчеркнул Премьер-министр.

Подрядные организации по дорожному строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию дорог не несут ответственности за свою работу из-за короткого гарантийного срока. Или как показывает практика, выигрывает компания, предложившая самый дешевый ямочный ремонт, которая не выдерживает и года эксплуатации.

В этой связи Глава Правительства потребовал от Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики усилить работу по соблюдению и контролю качества выполняемых работ, не дать возможности неэффективному использованию финансовых ресурсов. Вместе с тем он поручил руководству ведомства в корне изменить систему деятельности, улучшив кадровый вопрос. Кроме того, поручено решить вопрос, связанный с большегрузными машинами, в том числе над этим вопросом также должна провести соответствующую работу Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

"Большой вред дорогам наносят перевозчики крупногабаритных грузовых машин, которые скрывают настоящий вес перевозимого ими груза. Благодаря им и тем, кто укрывает и содействует им, рушатся дороги, в том числе и новые. Каждый руководитель всех соответствующих структур будет нести персональную ответственность за допущение перечисленных нарушений", - заключил Сооронбай Жээнбеков.