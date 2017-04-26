Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Кухня. Последняя битва" — сценарист из Кыргызстана о своей крутой комедии"Кухня. Последняя битва" — сценарист из Кыргызстана о своей крутой комедииВ селе Кызыл-Туу Сузакского района ряд семей продолжает жить в селеопасной зоне, - омбудсменВ селе Кызыл-Туу Сузакского района ряд семей продолжает жить в селеопасной зоне, - омбудсмен

Премьер С.Жээнбеков провел совещание по обсуждению текущего состояния автодорог

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422767-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан может провести фестиваль культур со странами ЕС — Сакмунвонг

Премьер 27 апреля представит отчет о работе правительства за 2016 год Жогорку Кенешу

Минобразования запретило проводить выпускные вечера

Заместитель Торага А.Омурбекова провела ряд встреч с депутатми из Таджикистана, Шри-Ланки, Колумбии, Камбоджи, Уганды и Марокко

В том, что сбили двух школьников, виноваты правоохранительные органы – премьер

26 апреля 2017, 19:58       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел совещание по обсуждению текущего состояния автомобильных дорог в стране. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава Правительства отметил, что состоянию дорог, их ремонту и строительству уделяется большое внимание как со стороны Президента страны, так и Правительства. На эти цели из республиканского бюджета выделяется большое количество денежных средств, в том числе привлекаются донорские финансовые средства.
"Доверие народа к власти зависит от качества оказания государственных услуг и работ, в том числе и от качества ремонта автомобильных дорог. В последнее время мы слышим нарекания от общественности из-за того, что многие новые дороги уже начинают разрушаться из-за некачественно выполненных строительных работ. Все внимание общественности приковано к строительству автодорог, в том числе автодорог Балыкчы – Корумду, Маданият–Джалал-Абад, Бишкек-Кара-Балта", - подчеркнул Премьер-министр.
Подрядные организации по дорожному строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию дорог не несут ответственности за свою работу из-за короткого гарантийного срока. Или как показывает практика, выигрывает компания, предложившая самый дешевый ямочный ремонт, которая не выдерживает и года эксплуатации.
В этой связи Глава Правительства потребовал от Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики усилить работу по соблюдению и контролю качества выполняемых работ, не дать возможности неэффективному использованию финансовых ресурсов. Вместе с тем он поручил руководству ведомства в корне изменить систему деятельности, улучшив кадровый вопрос. Кроме того, поручено решить вопрос, связанный с большегрузными машинами, в том числе над этим вопросом также должна провести соответствующую работу Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.
"Большой вред дорогам наносят перевозчики крупногабаритных грузовых машин, которые скрывают настоящий вес перевозимого ими груза. Благодаря им и тем, кто укрывает и содействует им, рушатся дороги, в том числе и новые. Каждый руководитель всех соответствующих структур будет нести персональную ответственность за допущение перечисленных нарушений", - заключил Сооронбай Жээнбеков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум