В селе Кызыл-Туу Сузакского района ряд семей продолжает жить в селеопасной зоне, - омбудсмен

26 апреля 2017, 19:38 Комментарии

В селе Кызыл-Туу Сузакского района Жалал-Абадской области ряд семей продолжает жить в селеопасной зоне, сообщили в Институте омбудсмена. В Кызыл-Туу к омбудсмену Кубату Оторбаеву обратились более 70 человек, которые обеспокоены состоянием дорог и отсутствием электроэнергии в селе. По их словам, большой нерешенной проблемой является вопрос выделения земель для 450 семей, говорится в сообщении.

Эти семьи жили на участке, огражденном красной линией, в связи с селеопасностью. Местные власти требуют переезда жителей в другое безопасное место. Но власти не решили вопрос предоставления жителям временного жилья, а на выделяемых участках отсутствуют условия для проживания, рассказали в пресс-службе омбудсмена.

К.Оторбаев намерен посетить данный участок и более детально разобраться в этом вопросе.