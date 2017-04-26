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В селе Кызыл-Туу Сузакского района ряд семей продолжает жить в селеопасной зоне, - омбудсмен

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422766-ru.html

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26 апреля 2017, 19:38       Комментарии

В селе Кызыл-Туу Сузакского района Жалал-Абадской области ряд семей продолжает жить в селеопасной зоне, сообщили в Институте омбудсмена. В Кызыл-Туу к омбудсмену Кубату Оторбаеву обратились более 70 человек, которые обеспокоены состоянием дорог и отсутствием электроэнергии в селе. По их словам, большой нерешенной проблемой является вопрос выделения земель для 450 семей, говорится в сообщении.
Эти семьи жили на участке, огражденном красной линией, в связи с селеопасностью. Местные власти требуют переезда жителей в другое безопасное место. Но власти не решили вопрос предоставления жителям временного жилья, а на выделяемых участках отсутствуют условия для проживания, рассказали в пресс-службе омбудсмена.
К.Оторбаев намерен посетить данный участок и более детально разобраться в этом вопросе.

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