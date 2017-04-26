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Сооснователь Google Сергей Брин тайно строит дирижабль

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/soosno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422765-ru.html

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Bloomberg: основатель Google Сергей Брин начал строить секретный дирижабль

26 апреля 2017, 19:11       Комментарии

Президент корпорации Alphabet и сооснователь Google Сергей Брин (Sergey Brin) строит свой дирижабль. Работа идет в одном из ангаров исследовательского центра НАСА в Калифорнии, сообщил анонимный источник изданию Bloomberg, пишет Лента.ру.
Сразу четыре человека утверждают, что Брин хочет собрать дирижабль, так как давно интересуется этим летательным аппаратом. Эта идея, по словам источников, пришла к нему около трех лет назад, после того как он увидел фотографии "Мейкона" — крупнейшего гелиевого дирижабля, построенного в 1933 году по заказу ВМС США, который немного уступает по объему "Гинденбургу".
Руководит проектом бывший начальник программ исследовательского центра Эймса НАСА Алан Уэстон (Alan Weston). На данный момент неизвестно, имеет ли этот проект отношение к Alphabet или является хобби Брина.

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