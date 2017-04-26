В Джалал-Абадском госуниверситете выявлены финансовые нарушения на 1,3 млн сомов

26 апреля 2017, 19:26 Комментарии

Счетной палатой КР по результатам планового аудита использования бюджетных и специальных средств в Джалал-Абадском государственном университете (ЖАГУ) и его структурных подразделениях за 2015 год установлено финансовых нарушений на 1,3 млн сомов.

По данным ведомства, из них, необоснованные выплаты заработной платы составили 821,0 тыс. сомов, дополнительные доходы бюджета – 89,6 тыс. сомов, использование специальных средств, минуя систему казначейства – 45 тыс. сомов, расходы по нецелевому назначению – 30,4 тыс. сомов, недостачи – 33,2 тыс. сомов, дополнительно начисленные доходы в Социальный фонд КР – 273,1 тыс. сомов.

"Руководителям университета установлено более 0,5 ставки за ведение преподавательской деятельности при отсутствии преподавателей и выплачено 721,5 тыс. сомов. Также за вредность работы на компьютере произведены выплаты надбавок в размере 25% к должностным окладам сотрудников на 99,5 тыс. сомов. Аудитом выявлены нерационально использованные средства на 1,5 млн сомов. В 2014-2015 учебном году из ЖАГУ по причинам не посещения занятий, академической неуспеваемости отчислены 82 студента, обучающиеся на бюджетной основе. Таким образом, расчетные потери бюджетных средств составили 1,3 млн сомов", – говорится в сообщении.

По итогам аудита руководству университета предписано принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе.