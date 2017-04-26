Кыргызстан и Бразилия подписали соглашение об отмене визовых требований для владельцев диппаспортов

26 апреля 2017, 19:14 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана состоялась церемония подписания Соглашения между правительствами КР и Бразилии об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и официальных/служебных паспортов. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

От имени правительства КР данное Соглашение было подписано министром иностранных дел Э.Абдылдаевым, от имени правительства Федеративной Республики Бразилия - послом Бразилии в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане Деметрио Буэно Карвальо.

Положения данного Соглашения, в частности, предусматривают для владельцев дипломатического и официального/служебного паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой Стороны на период до девяноста (90) дней.

Указанное Соглашение вступает в силу по истечении 30 (тридцать) дней со дня получения последнего письменного уведомления о завершении каждой из сторон его подписавших, внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, в случае с Кыргызской Республикой – процедуры ратификации.