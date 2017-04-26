Кыргызстан и Бразилия подписали соглашение об отмене визовых требований для владельцев диппаспортов

26 апреля 2017, 19:00 Комментарии

В Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики 26 апреля 2017 года состоялась церемония подписания соглашения между правительством Кыргызской Республики и правительством Федеративной Республики Бразилия об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и официальных/служебных паспортов. Как сообщила пресс-служба МИД КР, от имени правительства Кыргызстана соглашение подписал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, от имени правительства Бразилии - послом Бразилии в Казахстане, Кыргызстане и Туркменистане Деметрио Буэно Карвальо.

Положения данного соглашения, в частности предусматривают для владельцев дипломатического и официального/служебного паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны на период до девяноста (90) дней.

Указанное соглашение вступает в силу по истечении 30 (тридцать) дней со дня получения последнего письменного уведомления о завершении каждой из сторон его подписавших, внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, в случае с Кыргызской Республикой - процедуры ратификации, говорится в сообщении.