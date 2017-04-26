Премьер 27 апреля представит отчет о работе правительства за 2016 год Жогорку Кенешу

26 апреля 2017, 19:16 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбековзавтра, 27 апреля, представит отчет о работе правительства за 2016 год Жогорку Кенешу. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Отчет главы кабинета министров уже прошел обсуждение во фракциях и комитетах парламента..

Отчет премьер-министра о деятельности правительства подготовлен по новому формату, утвержденному парламентом страны, говорится в сообщении.

Согласно статье 85 Конституции КР премьер-министр ежегодно представляет в Жогорку Кенеш отчет о работе правительства. В соответствии со статьей 12 конституционного закона "О правительстве Кыргызской Республики" премьер ежегодно не позднее 15 мая представляет в Жогорку Кенеш отчет о работе за предыдущий год, в рамках утвержденной парламентом программы правительства.