Наезд на школьников: находящийся в коме мальчик приходит в себя

26 апреля 2017, 18:47 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Десятилетний мальчик, впавший в кому в результате автонаезда, начал приходить в себя, сообщил главный врач Городской детской клинической больницы Талантбек Омурбеков.

Наезд на двух школьников был совершен 21 апреля днем на пересечении улиц Ремесленной и Бакаева. Милиция выяснила, что детей сбил водитель на темно-синем Mercedes Benz, он скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого в наезде задержали через семь часов после происшествия.

По словам Омурбекова, подросток еще не полностью пришел в себя, но уже слышит врачей, может шевелить пальцами рук и ног.

"Пока нельзя сказать, что он полностью вышел из комы, однако есть положительная динамика", - сообщил главврач.

Состояние другого пострадавшего удовлетворительное, добавил он.

Кадры наезда на детей с камеры наблюдения в Бишкеке смотрите в видео Sputnik Кыргызстан>>