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Наезд на школьников: находящийся в коме мальчик приходит в себя

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422760-ru.html

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Подозреваемый в наезде на мальчиков пьян — УПМ

26 апреля 2017, 18:47       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Десятилетний мальчик, впавший в кому в результате автонаезда, начал приходить в себя, сообщил главный врач Городской детской клинической больницы Талантбек Омурбеков.
Наезд на двух школьников был совершен 21 апреля днем на пересечении улиц Ремесленной и Бакаева. Милиция выяснила, что детей сбил водитель на темно-синем Mercedes Benz, он скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого в наезде задержали через семь часов после происшествия.
По словам Омурбекова, подросток еще не полностью пришел в себя, но уже слышит врачей, может шевелить пальцами рук и ног.
"Пока нельзя сказать, что он полностью вышел из комы, однако есть положительная динамика", - сообщил главврач.
Состояние другого пострадавшего удовлетворительное, добавил он.
Кадры наезда на детей с камеры наблюдения в Бишкеке смотрите в видео Sputnik Кыргызстан>>

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