Дожди в Кыргызстане — прогноз погоды на 27 апреля

26 апреля 2017, 19:12 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. С 27 апреля по 1 мая в республике ожидаются неустойчивая погода и значительное понижение дневной температуры воздуха - временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, на горных участках дорог будут снежный накат, заносы и гололедица. Возможно усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

В Чуйской области в ночь на четверг будет порядка 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23.

В Таласской области ночью и днем на два градуса прохладнее.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью от +9 до +16, днем прогнозируется 20-25 градусов выше нуля.

В Иссык-Кульской области ночью будет до 9 градусов тепла, днем ожидается 16-21 со знаком "плюс".

В Нарынской области в ночное время +1...+6, днем термометры покажут 22 градуса выше нуля.

В Оше ночью без осадков, 27 апреля днем временами дожди, грозы. Ночная температура составит 14-16 градусов тепла, дневная - до +11.

В Бишкеке ночью осадков не ожидается, днем также прогнозируются дождь и гроза. Ветер западный, с порывами до 14 метров в секунду. Ночью будет +15, днем ожидается 23 градуса выше нуля.