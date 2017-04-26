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Дожди в Кыргызстане — прогноз погоды на 27 апреля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422759-ru.html

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26 апреля 2017, 19:12       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. С 27 апреля по 1 мая в республике ожидаются неустойчивая погода и значительное понижение дневной температуры воздуха - временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, на горных участках дорог будут снежный накат, заносы и гололедица. Возможно усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.
В Чуйской области в ночь на четверг будет порядка 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23.
В Таласской области ночью и днем на два градуса прохладнее.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью от +9 до +16, днем прогнозируется 20-25 градусов выше нуля.
В Иссык-Кульской области ночью будет до 9 градусов тепла, днем ожидается 16-21 со знаком "плюс".
В Нарынской области в ночное время +1...+6, днем термометры покажут 22 градуса выше нуля.
В Оше ночью без осадков, 27 апреля днем временами дожди, грозы. Ночная температура составит 14-16 градусов тепла, дневная - до +11.
В Бишкеке ночью осадков не ожидается, днем также прогнозируются дождь и гроза. Ветер западный, с порывами до 14 метров в секунду. Ночью будет +15, днем ожидается 23 градуса выше нуля.

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