26 апреля 2017, 18:48 Комментарии

Пострадавшим в ДТП школьникам нужна помощь, деньги пострадавшим можно перечислять на лицевой счет "Мобильника" 3412096 (через терминал "Мобильник" и "Киви").

Сейчас Эрбол Мамаджакыпов и Алимбек Сарынов находятся на лечении в третьей детской больнице.

По данным врачей, пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарствами. Но одна из семей находятся в тяжелом материальном положении. Также можно помочь через точки сбора "Дизеля".

Напомним, 21 апреля на улице Чапаева сбили двух школьников, водитель скрылся с места происшествия. Уточняется, что водитель автомашины "Мерседес Бенц", ехал на большой скорости.