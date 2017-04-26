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Западная часть Бишкека на 2 дня останется без голубого топливаЗападная часть Бишкека на 2 дня останется без голубого топливаНаезд на школьников: находящийся в коме мальчик приходит в себяНаезд на школьников: находящийся в коме мальчик приходит в себя

Пострадавшим в ДТП школьникам нужна помощь

Источник:
http://knews.kg/2017/04/postra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422757-ru.html

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26 апреля 2017, 18:48       Комментарии

Пострадавшим в ДТП школьникам нужна помощь, деньги пострадавшим можно перечислять на лицевой счет "Мобильника" 3412096 (через терминал "Мобильник" и "Киви").
Сейчас Эрбол Мамаджакыпов и Алимбек Сарынов находятся на лечении в третьей детской больнице.
По данным врачей, пострадавшие обеспечены всеми необходимыми лекарствами. Но одна из семей находятся в тяжелом материальном положении. Также можно помочь через точки сбора "Дизеля".
Напомним, 21 апреля на улице Чапаева сбили двух школьников, водитель скрылся с места происшествия. Уточняется, что водитель автомашины "Мерседес Бенц", ехал на большой скорости.

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