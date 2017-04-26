Ч.Султанбекова: "Интеллект высоко ценится в любом обществе и является стратегическим ресурсом государства"

26 апреля 2017, 18:48 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова сегодня, 26 апреля, приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному и Национальному дню интеллектуальной собственности.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, Ч.Султанбекова вручила отличившимся авторам золотые медали Всемирной организации интеллектуальной собственности в номинации "За творческие достижения", "Лучший изобретатель" и золотую медаль Евразийской патентной организации имени В.И.Блинникова в номинации "За вклад в патентное дело".

Кроме этого, были вручены награды победителям двух республиканских конкурсов под названием "За вклад в развитие интеллектуальной собственности" и "Лучший инновационный проект 2016".

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова от имени Правительства Кыргызской Республики поздравила с праздником всех представителей творческой и научной элиты, интеллектуалов и новаторов страны.

"Интеллект высоко ценится в любом обществе и является стратегическим ресурсом государства. Именно государство должно стать фундаментом и надежной опорой для интеллектуального развития общества. В наше время ученые, авторы, изобретатели могут ощутить востребованность своей деятельности, важность их труда для социального, экономического и духовного развития общества. История культуры и искусства нашей страны богата яркими событиями и достойными личностями. В целях концентрации усилий государства и общества непосредственно на человеке, его духовности, нравственности и уровне культуры Президентом Кыргызской Республики 2017 год объявлен Годом нравственности, воспитания и культуры", - подчеркнула Чолпон Султанбекова.

Вице-премьер-министр отметила имена выдающихся отечественных изобретателей, таких как Самудин Абдраимов, Евгений Зотов, Сагын Жекишева, Эрнст Акрамов, Анатолий Кривовязюк, Какин Сулайманкулов, роль которых стала еще более значимой, так как мировым приоритетом является создание экономики знаний. Также она назвала имена выдающихся кыргызских писателей, акынов, произведения которых стали шедеврами не только кыргызского, но и мирового культурного наследия: Токтогул Сатылганов, Чынгыз Айтматов, Аалы Токомбаев, Мураталы Куренкеев, Төлөгөн Касымбеков и другие.

"Сегодня необходимо интегрировать имеющийся опыт и потенциал Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатента) в современные экономические условия, практические сферы, чтобы научные идеи и инициативы воплощались в жизнь и способствовали развитию сфер экономики, улучшению быта людей", - сказала она.

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова пожелала ученым, инноваторам, представителям творческой сферы вдохновения, неиссякаемой энергии, безостановочного поиска нестандартных решений и идей для обеспечения инновационного развития национальной экономики и повышения благосостояния каждого гражданина страны.

Председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) Досалы Эсеналиев отметил, что Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков поставил ряд задач перед ведомством, над реализацией которых ведется соответствующая работа. Правительством страны утверждена Концепция инновационного развития в Кыргызстане, в которой определены конкретные задачи на ближайшее будущее.