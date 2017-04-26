Танцовщик из Бишкека: кувыркающиеся на сцене голые люди — это не балет

26 апреля 2017, 18:15 Комментарии

Что вы знаете о кыргызском балете? История Бюбюсары Бейшеналиевой не в счет. Знаете ли вы, кто сегодня выступает на подмостках главной балетной сцены республики и какие спектакли здесь ставятся?

- Я слышала, многие артисты балета злятся, когда их называют танцорами. Вы тоже?

- Нет. Но вообще это неправильно, корректнее будет "танцовщики".

- Расскажите, почему вы посвятили жизнь танцу? Ведь многие считают балет совсем не мужским занятием.

- В 90-х, когда вокруг царили разруха и беспредел, мои родители, очень интеллигентные люди, опасались, что я могу попасть в дурную компанию. Когда мне было 12 лет, мама привела меня в Бишкекское хореографическое училище, чтобы уберечь от проблем, которые наживали себе дворовые пацаны. Естественно, мне, как и другим мальчишкам, все это было чуждо...

Первый год в училище был скучным, я бы даже сказал - пресным. А потом у нас появилась педагог из Петербурга, изменившая мое отношение к учебе. Она была выпускницей престижнейшей Вагановской школы (Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, одна из старейших балетных школ мира. - Ред.), хотя дело не только в этом. На ее первом уроке мы не изучали стандартные поддержки и "па", а посмотрели фильм об известных танцовщиках, добившихся больших успехов на сцене. Помню, у меня тогда мурашки по телу побежали: в каждом движении этих людей было столько страсти, энергии и эмоций!

После того урока наш танцевальный класс изменился - у всех как будто второе дыхание открылось. Мы с ребятами стали уделять занятиям гораздо больше времени, относиться к ним ответственнее. Потом начали ездить на конкурсы... Когда добиваешься успеха, хочется работать еще больше.

- А проблем из-за танцев у вас не было? Сами ведь говорите, лихие 90-е и все такое...

- Нет, в хореографическом училище были такие же ребята, как я. Это вообще, на мой взгляд, одно из лучших учебных заведений в Кыргызстане. Педагоги приветливы, но и строги... в меру. Силу духа там укрепляют с детства: постоянно держать себя в форме, соблюдать режим, заниматься - это труд, продолжающийся 24 часа в сутки. Им надо жить.

Когда я учился в Англии, у меня был друг, работавший физиотерапевтом в "Челси" (английский профессиональный футбольный клуб. - Ред.). В то время это еще была команда среднего уровня, играющая в премьер-лиге. Однажды мы организовали совместный проект, в ходе которого сравнили физические характеристики артистов балета и футболистов. Так вот, танцовщики "сделали" спортсменов по всем показателям! Балет - это вам не "джига-дрыга", танцовщики проходят серьезную атлетическую подготовку.

- Расскажите, как вы уехали учиться в Англию и как нашим танцовщикам попасть в одну из лучших танцевальных школ мира.

- Когда мне исполнилось 14 лет, мы начали выезжать на соревнования. Первые были в "Артеке" (международный детский центр в Крыму, в советское время - самый знаменитый пионерский лагерь. - Ред.). Это был уникальный опыт. Туда же, кстати, приезжала тогда и Алина Кабаева в составе сборной по гимнастике. Вообще, я там набрался впечатлений на всю жизнь.

После успешно представлял себя и страну на международных конкурсах. В Швейцарии, например, проводится один из самых престижных смотров танцовщиков, победителям которого дают стипендии на обучение. Лауреаты этого конкурса могут выбрать любую из тридцати лучших балетных школ мира: в Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Лондоне... Я стал лауреатом все в те же 14 лет, но чтобы в таком возрасте жить и учиться в чужой стране, надо иметь попечителя. Мой дядя работал в Кембридже, поэтому вариант с Англией был самым оптимальным. Так я попал в лондонскую балетную школу.

- Сколько вы там проучились?

- Три с половиной года. А в 17 лет мне предложили работу в Японии, и я согласился. Там познакомился со знаменитым хореографом Мартином Шлепфером, который пригласил меня поработать с ним в Германии. Я совмещал путешествия и работу, танцевал в потрясающих спектаклях...

- Есть сложившийся стереотип о балетных труппах: мол, сначала ты танцуешь в массовке и только много позже, если очень повезет, тебе позволят исполнить что-то великое.

- Именно поэтому мне было интересно работать с Мартином. В традиционном балете действительно надо несколько лет выступать в кордебалете, и лишь после этого выпадет шанс станцевать что-нибудь стоящее. С Шлепфером все было иначе: он видел, на что способны его артисты, и давал им возможность показать себя. У нас была очень сильная команда, которая творила удивительные вещи. Параллельно мы работали с разными хореографами, оттачивая мастерство. В труппе Шлепфера я провел около 10 лет.

- Отношение к балетному искусству в Европе не идет ни в какое сравнение с тем, как к нему относятся в Кыргызстане. Тем не менее вы вернулись в Бишкек...

- Согласен, европейцы балетное искусство очень ценят. Люди идут на балет за живыми эмоциями, которые невозможно передать даже в IMAX. Я хочу открыть здесь свой театр, создать труппу и делать свои шоу. Как вы думаете, кыргызстанский зритель достоин того, чтобы видеть качественное танцевальное шоу?

- Думаю, да.

- Я тоже так считаю. Хочу продвигать здесь современное искусство, популяризировать балет, возродить интерес к нему. Для этого основал фонд поддержки балета ProArt. Любой руководитель должен уметь создавать для артистов хорошие условия, чтобы они могли полноценно работать. Мы движемся в этом направлении: за один год существования фонда запустили четыре проекта, пригласили больше двух десятков международных специалистов, сделали пять балетных постановок и провели около семи мастер-классов.

- Теперь некорректный вопрос: как вы зрителей в театр-то затащили? Сегодня люди даже фильмы предпочитают смотреть в Интернете...

- К нам приходят за теми самыми живыми эмоциями - вы не представляете, сколько на сцене страсти и огня! В нашей стране во времена СССР тоже были завзятые театралы, не пропускавшие ни одной постановки. Просто в 90-х годах появились дилетанты, которые ставили некачественные спектакли, обманывая зрителей, и те постепенно теряли интерес к театру. Наша задача - вернуть этот интерес. Мы хотим делать качественные, зрелищные шоу: приходя к нам, человек должен зарядиться энергией.

- Это будет что-то очень смелое, обнаженное?

- Я стараюсь не ставить провокационные спектакли, вижу грань между красотой и пошлостью. Родители привили мне хороший вкус. Отец, например, всегда говорил, что искусство заканчивается там, где люди начинают раздеваться.

Сейчас часто слышу, что современный балет - это кувыркающиеся на сцене голые люди. Нет! В современном балете есть драматургия, хореография, пластика и страсть. Я не позволю своим артистам обнажаться, чтобы заманить зрителей в зал. Мои танцовщики всегда элегантны и красивы - такова моя позиция.

- Насколько выгоден этот бизнес?

- Первым делом надо заинтересовать зрителя. На футбол наши люди начали ходить? Начали! И на балет ходить будут, если его развивать. Главная задача - сделать так, чтобы человек пришел к вам один раз и захотел прийти снова.

26 апреля мы ставим "Ромео и Джульетту" в Национальном театре оперы и балета. До этого я поставил спектакль "Люди и звери", который заставлял зрителя думать, копаться в себе. Кстати, не все такое любят, кто-то предпочитает классического "Щелкунчика", где можно просто наслаждаться эстетикой, не утруждая себя размышлениями.

К осени мы готовим большую постановку, связанную с тематикой времен правления Николая II. В ней будет задействовано около 40 танцовщиков.