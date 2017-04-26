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Эксперт: Для ЕАЭС развитие Экономического пояса Шелкового пути принципиально важно

Источник:
http://knews.kg/2017/04/eksper...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422752-ru.html

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26 апреля 2017, 18:15       Комментарии

Недавно в Бишкеке прошел круглый стол, на котором эксперты обсудили тему взаимодействия и возможного сотрудничества ЕАЭС и китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Разговоры разговорами, но насколько реальна возможность сопряжение двух крупных проектов? Какие выгоды сторонам подобное сотрудничество может принести? Об этом и других особенностях возможного сотрудничества корреспондент K-News расспросила руководителя направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Тараса Цукарева.
– Насколько реально сопряжение проектов ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути?
– Для ЕАЭС развитие китайской инициативы Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) имеет принципиально важное значение. Потенциал взаимовыгодного сотрудничества ЕАЭС и КНР в данном направлении усиливается тем, что значительная часть интересов стран-членов союза и Китая совпадает. Это создает благоприятные условия для реализации совместных трансграничных проектов, в первую очередь в сфере транспорта и логистики.
– По каким направлениям может быть сотрудничество между двумя интеграционными системами?
– Здесь центральным элементом должны стать транспортные коридоры и транспортно-логистическая инфраструктура для обслуживания грузопотока по территории ЕАЭС. Мы видим, что объем контейнерных перевозок по сухопутным маршрутам Китай–ЕАЭС–Европа ежегодно растет, хоть и с очень низкой базы. С 2013 года поток грузовых поездов через Достык (граница Казахстана и Китая) ежегодно увеличивается вдвое и уже достиг почти 100 тыс. контейнеров. Потоки через Забайкальск (выход с северо-восточных провинций Китая на Транссиб) и Наушки (выход через Монголию опять-таки на Транссиб) ежегодно растет на 20–30%.
В то же время транспортно-логистическая инфраструктура России и Казахстана имеет небольшой запас транзитной мощности. С ростом грузопотоков ее эффективность будет снижаться, а это отразится на предпочтениях грузоотправителей. Для решения этой проблемы необходимы крупные инвестиции для расшивки "узких" мест транспортной инфраструктуры на территории ЕАЭС (строительство современных контейнерных терминалов, реконструкция/модернизация путей, строительство сопутствующей инфраструктуры и т.п.).
– Какие выгоды это принесет китайской стороне?
– Развитие транспортных коридоров ЭПШП сулит КНР и странам-членам ЕАЭС ряд выгод. Для Китая, например, критически важно развитие западных (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Тибетский автономный район, Цинхай) и северо-восточных провинций (Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян). Строительство транспортной инфраструктуры во многом будет способствовать экспортному потенциалу данных регионов и соответственно продвижению товаров по сухопутным маршрутам в сторону ЕАЭС и ЕС. Более того, наличие нескольких альтернативных транспортных маршрутов (сухопутных, морских) в целом позволяет Китаю снизить риски в международной торговле.
– Какие выгоды это принесет странам-участницам ЕАЭС?
– Для стран ЕАЭС важное значение имеет то, что участие в китайской инициативе ЭПШП откроет новые возможности для развития регионов, позволит повысить их инвестиционную привлекательность, активизировать межрегиональную кооперацию и ускорить рост отраслей экономики.
Мы пришли к выводу, что развитие транспортных коридоров, проходящих через ЕАЭС, и транспортной инфраструктуры необходимо не только и не столько для транзита, но прежде всего для укрепления экономических и социальных связей с трансграничными регионами, повышения эффективности использования индустриальных центров, а также для повышения эффективности международного разделения труда.
– Вопрос сопряжения двух крупнейших интеграционных систем активно обсуждается с 2015 года, что мешает их реализовать?
– Что касается динамики реализации проектов ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, то здесь не стоит ждать быстрых решений, тем более в части строительства инфраструктурных объектов. Ведется поступательная работа по ряду направлений: от проработки соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС – КНР до обсуждения конкретных проектов в области транспорта, энергетики и телекома.
Отмечу, необходимость и значимость совместной приоритизации (прим. k-news присваивание приоритетов) странами ЕАЭС ключевых проектов и согласование инвестиционных программ.
Важно, чтобы разработка долгосрочной программы действий по развитию и реализации потенциала транспортно-логистической инфраструктуры стран ЕАЭС, а также составление "дорожных карт" с четкими сроками и ответственными происходила между сторонами при участии и координирующей роли ЕЭК. Необходима регулярность контактов и развитие диалога между заинтересованными ведомствами и представителями бизнеса, а также экспертного сообщества всех государств-членов ЕАЭС. Это позволит максимально полно учесть интересы как государства, так и бизнес-сообщества, улучшить инфраструктуру в соответствии с ожиданиями и потребностями бизнеса.

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