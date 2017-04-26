26 апреля 2017, 18:26 Комментарии

Парень до смерти избил пациента частной клиники, лечившегося от алкоголизма, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, 3 марта сообщение о скоропостижной смерти гражданина И.Т., 1975 года рождения, в частном доме жилмассива "Учкун".

"По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установлено что, скончавшийся получил тяжкие телесные повреждения. Установлено, что жительница Кара-Балты привезла супруга И.Т. в частную клинику для лечения от алкоголизма. Мужчину поместили на стационарное лечение, но, 3 марта его обнаружили мертвым. По подозрению задержан А.Э., 1993 года рождения, житель Бишкека и водворен в ИВС. Проводиться расследование", – говорится в сообщении.