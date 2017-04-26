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Парень до смерти избил пациента частной клиники

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/paren-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422751-ru.html

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26 апреля 2017, 18:26       Комментарии

Парень до смерти избил пациента частной клиники, лечившегося от алкоголизма, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По данным ведомства, 3 марта сообщение о скоропостижной смерти гражданина И.Т., 1975 года рождения, в частном доме жилмассива "Учкун".
"По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установлено что, скончавшийся получил тяжкие телесные повреждения. Установлено, что жительница Кара-Балты привезла супруга И.Т. в частную клинику для лечения от алкоголизма. Мужчину поместили на стационарное лечение, но, 3 марта его обнаружили мертвым. По подозрению задержан А.Э., 1993 года рождения, житель Бишкека и водворен в ИВС. Проводиться расследование", – говорится в сообщении.

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