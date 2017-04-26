Николас Кейдж сломал ногу на съемках в Болгарии

26 апреля 2017, 18:37 Комментарии

Американский актер получил травму во время съемок в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Maritsa.

По данным издания, актер сломал ногу, неудачно выполнив один из трюков для фильма "211". Инцидент произошел в киноцентре "Бояна" в Софии.

Кейджа доставили в клинику столичной Военно-медицинской академии. Доктора рекомендовали сделать операцию.

После консультации с личным врачом актера принято решение переправить его в США для дальнейшего лечения. Кейдж уже вылетел в Лос-Анджелес.

В драме "211" Николас Кейдж играет положительного героя — полицейского, который пытается раскрыть вооруженное ограбление банка. Съемки с участием актера должны были продлиться три недели.