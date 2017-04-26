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Николас Кейдж сломал ногу на съемках в Болгарии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/nikola...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422750-ru.html

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Азамат Усенов назначен послом Кыргызстана в Китае

26 апреля 2017, 18:37       Комментарии

Американский актер получил травму во время съемок в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Maritsa.
По данным издания, актер сломал ногу, неудачно выполнив один из трюков для фильма "211". Инцидент произошел в киноцентре "Бояна" в Софии.
Кейджа доставили в клинику столичной Военно-медицинской академии. Доктора рекомендовали сделать операцию.
После консультации с личным врачом актера принято решение переправить его в США для дальнейшего лечения. Кейдж уже вылетел в Лос-Анджелес.
В драме "211" Николас Кейдж играет положительного героя — полицейского, который пытается раскрыть вооруженное ограбление банка. Съемки с участием актера должны были продлиться три недели.

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