Минобразования запретило проводить выпускные вечера

26 апреля 2017, 18:06 Комментарии

Выпускной вечер в честь окончания школы для 11-классников состоится 20 июня. Дату торжества утвердила министр образования Гульмира Кудайбердиева.

Торжественные мероприятия по вручению свидетельств об основном общем образовании выпускникам 9-х классов пройдут 24 июня, а вручение аттестатов выпускникам 11-х классов состоится 20 июня.

В мероприятиях примут участие органы управления образованием, представители МСУ, правоохранительные органы и родители выпускников.

Ведомство запретило проводить выпускные в вечернее и ночное время на территории школы, в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе. Персональную ответственность за обеспечение порядка и охрану жизни и здоровья выпускников во время проведения торжественных мероприятий несут директора школ и педагогические коллективы.

В дни проведения выпускных будут организованы круглосуточные дежурства работников отделов и служб безопасности школ, правоохранительных органов и родителей.