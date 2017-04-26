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Минобразования запретило проводить выпускные вечера

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358962_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422749-ru.html

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26 апреля 2017, 18:06       Комментарии

Выпускной вечер в честь окончания школы для 11-классников состоится 20 июня. Дату торжества утвердила министр образования Гульмира Кудайбердиева.
Торжественные мероприятия по вручению свидетельств об основном общем образовании выпускникам 9-х классов пройдут 24 июня, а вручение аттестатов выпускникам 11-х классов состоится 20 июня.
В мероприятиях примут участие органы управления образованием, представители МСУ, правоохранительные органы и родители выпускников.
Ведомство запретило проводить выпускные в вечернее и ночное время на территории школы, в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе. Персональную ответственность за обеспечение порядка и охрану жизни и здоровья выпускников во время проведения торжественных мероприятий несут директора школ и педагогические коллективы.
В дни проведения выпускных будут организованы круглосуточные дежурства работников отделов и служб безопасности школ, правоохранительных органов и родителей.

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