Кыргызстан должен развивать собственное производство стройматериалов - Панкратов

26 апреля 2017, 18:23 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Кыргызстан должен развивать собственное производство строительных и отделочных материалов. Об этом вице-премьер-министр КР Олег Панкратов сказал сегодня, 26 апреля, во время ознакомления с деятельностью завода по производству пенопласта "Мой дом", сообщает пресс-служба правительства КР.

"Благодаря кредитной линии Кыргызско-Российского Фонда развития в размере 1,1 млн долларов США, завод приобрел и установил новое современное оборудование по производству пенопласта. Данный строительный материал используется как утеплитель про проведении строительно-ремонтных работ. Учитывая, что сегодня в республике строительная отрасль является одной из динамично развивающихся, потребность в строительных и отделочных материалах будет только расти. В этой связи нам необходимо развивать собственное производство. Это будет способствовать не только росту занятости населения, но и сокращению себестоимости строящихся объектов жилой и коммерческой недвижимости", - подчеркнул он.

О.Панкратов отметил, что запуск модернизированного завода по производству пенопласта "Мой дом" - один из действенных примеров поддержки малого и среднего бизнеса.

"В настоящее время малый и средний бизнес являются неотъемлемой частью экономики страны, обеспечивая работой около трети населения страны, более четверти в общем объеме выручки от реализации товаров и услуг предприятий и организаций. Само предприятие "Мой дом" имеет хорошие перспективы, так как сегодня пенопласт массово востребован при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и фасадов. Об этом говорят и цифры. Так, в прошлом году в Кыргызской Республике было произведено 29,0 тонн пенопласта, что на 170,9% больше, чем в 2015 года. Учитывая все это, мы уверены, что продукция предприятия будет востребована и найдет своего покупателя так на внутреннем, так и внешнем рынке", – констатировал вице-премьер-министр.