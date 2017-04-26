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Новости Кыргызстана

Кыргызстан утратил позиции в рейтинге свободы словаКыргызстан утратил позиции в рейтинге свободы слова

День 26 Апреля: Президент начал с надежных тылов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422747-ru.html

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" Тыянак " Дата выборов президента в КР

26 апреля 2017, 18:11       Комментарии

Асфальт на трассе Бишкек-аэропорт "Манас" начинает разрушаться. Этот легко предсказуемый факт констатировал министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.
8 июля 2016 года дорогу тестировал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. "Вот я приехал на джипе ["Лексус 570", - прим. ред.]. Джип прыгает от шероховатостей и неровностей на автодороге", - рассказал тогда премьер о новом know-how тестирования дорог.
Дорога тест не прошла. "Как не стыдно строить главную трассу недобросовестно и некачественно?", - был его вопрос.
Качество дороги не могло быть лучше из-за технологии - в целях экономии средств и времени новый слой асфальта положили на старый слой. Учитывая подвижную почву в этой местности, дорога через 5 лет по качеству не будет отличаться от старой дороги.
Но тогда представитель подрядчика компании "Технотоп" Анатолий Горбунов парировал и поклялся: при сдаче автодороги в эксплуатацию ее качество будет не хуже качества дороги Бишкек-Нарын-Торугарт.
Чтобы сдержать обещание, подрядчик должен был переделать дорогу полностью, с нуля. Вместо этого новый министр Калилов констатировал факт разрушения дороги, заранее отводя от себя удар. Кто закопал в землю почти 1 млрд сомов? Тендер был объявлен при премьер-министре Темире Сариеве. Кстати, именно тендеры по дорогам в итоге привели его к отставке.
Наконец, появилось заключение Счетной палаты, которое выявило завышение объемов работ и стоимости материалов на автодороге Бишкек - аэропорт "Манас", Балыкчы-Корумду и других проектов...
Президент Алмазбек Атамбаев сегодня в здании "Газпрома" в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района встретился с активом и общественностью Иссык-Кульской области. Время, место и состав встречи могут указывать о начале предвыборного процесса.
Иссык-Кульская область была выбрана не случайно. На выборах в 2011 году Атамбаев в области набрал почти 90% голосов. Учитывая возможный список кандидатов, то есть конкурентов, область можно отнести к надежному тылу СДПК на предстоящих выборах. Также в области недавно "под выборы" был сменен полномочный представитель - им стал член политсовета СДПК Узарбек Жылкыбаев.
Еще один важный аргумент - в Иссык-Кульской области можно показать реальные достижения. Так, место встречи, физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпрома", напротив ипподрома, выгодно отличается в лучшую сторону от актовых залов советских зданий. Главное, вместе с президентом прибыл один из возможных кандидатов, руководитель Аппарата президента Сапар Исаков. Последнего можно назвать куратором Всемирных игр кочевников, эффект от которого жители области уже могли почувствовать в прошлом году.
Президент также пообещал, что к началу туристического сезона, то есть к середине июня, реконструкцию участка Чок-Тал-Чолпон-Ата закончат. Наконец, в планах правительства есть решение передвинуть начало учебного года на 15 сентября. Двухнедельное продление туристического сезона может иметь эффект, повысив доходы от туризма.

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