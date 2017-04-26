Кыргызстан утратил позиции в рейтинге свободы слова

26 апреля 2017, 18:09 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. В Индексе свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index) за 2017 год, представляемом международной организацией "Репортеры без границ", Кыргызстан вновь занял первую строчку среди стран Центральной Азии, но утратил несколько позиций.

Рейтинг, составляемый экспертами правозащитной организации ежегодно, был опубликован сегодня на ее официальном сайте.

В общем зачете Кыргызстан оказался на 89-й строчке с показателем 30,92 балла. По сравнению с прошлым годом страна опустилась на четыре пункта, но все-таки сохранила лидерство среди государств ЦА.

Таджикистан утратил одну позицию и разместился на 149-м месте. Казахстан улучшил свои показатели на три строчки (157-е место), а Узбекистан, наоборот, потерял столько же (169-е).

"Несмотря на то что медийное пространство Кыргызстана остается исключительным среди стран Центральной Азии, все-таки существует самоцензура в определенных направлениях. Это, в частности, касается, межэтнических отношений и предвыборных кампаний", - отмечается в докладе "Репортеров без границ".

В документе также упоминается о многомиллионных исках к отдельным СМИ, которые поданы Генпрокуратурой КР с целью защиты чести и достоинства президента.

Составители рейтинга оценили ситуацию в 180 странах. Первое место заняла Норвегия, поднявшаяся на две строчки, второе - Швеция (плюс шесть позиций), а лидер прошлого года Финляндия теперь замыкает тройку.

Хуже всего обстоят дела у журналистов в Сирии (177-е место), Туркменистане (178-е), Эритрее (179-е) и КНДР (180-е).