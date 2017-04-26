В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 27 апреля отключат электричество

26 апреля 2017, 17:41 Комментарии
27 апреля в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– улицы Тоголока Молдо, Курганская, Куренкеева, Сельсоветская, Абдраева, переулок Челябинский.
С 14:00 до 18:00:
– улицы Лермонтова, Сокулукская, Ибраева.
С 9:00 до 17:00:
– микрорайон "Восток-5", №№9, 10, улица Тыныстанова, №14;
– улицы Логвиненко, Токтогула, Васильева, Боталиева, переулки Измайловский, Саруйский, Дарханский;
– жилмассивы "Керемет" (улица Керемет), "Ак-Босого" (улицы Чуй-16, Чуй-18).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Сокулук (улицы Первомайская, Восточная), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Школьная, Школьный тупик, Северная, Комсомольская, Степная), Александровка (улицы Фрунзе, Ключевая, Мамайская, Комсомольская, Масанчина, Школьная, Мостовая, Гагарина, Октябрьская);
– город Кара-Балта (улица 8 Марта, переулок Садовый, Коммунистическая, №№ 16-24, Бейшеналиевой, №№ 2-10, Мира, №5.
С 8:30 до 17:00:
– села Бексе-Джол, Бекитай, Кайырма, Сары-Булак.
В Таласской области с 8:00 до 18:00:
– села Кара-Ой, Ак-Коргон, Талды-Булак, Копре-Базар, Согот, Арал, Нылды, Сары-Булак.
С 13:00 до 17:00:
– село Ак-Добо.
С 8:00 до 17:00:
– села Саткей, Маймак.