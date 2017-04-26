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Правительство вплотную занялось безопасностью дорожного движения в стране

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422744-ru.html

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26 апреля 2017, 17:52       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 26 апреля, провел совещание по вопросам безопасности дорожного движения с участием всех руководителей компетентных госорганов и структур, сообщает пресс-служба правительства.
Он отметил, что Алмазбек Атамбаев в ближайшее время проведет совещание по вопросам безопасности дорожного движения, где рассмотрят комплекс мер по решению вопросов, касающихся безопасности дорожного движения. Правительству, Совету безопасности и соответствующим госорганам поручено обеспечить подготовку к данному совещанию.
"По статданным за первый квартал 2017 года количество ДТП выросло на 13%. В обществе звучит много нареканий относительно участившихся ДТП и ситуации на дорогах. Последний случай, с двумя школьниками, является крайней точкой. Несмотря на то, что создано Главное управление патрульной милиции, увеличены размеры штрафов, ситуация на дорогах не меняется. Сегодня 80% ДТП происходят по вине водителей, но над ними нет ответственного органа, поэтому они чувствуют свою безнаказанность", – подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Премьер-министр отметил, что граждане возмущаются тем, что до сих пор не реализовывается проект "Безопасный город", который проходит судебные разбирательства. Это и есть причина, по которой не придвигается его реализация.
Министр внутренних дел Улан Исраилов проинформировал, что за три месяца в Кыргызстане произошли 1 тыс. 169 аварий. В них погибли 148 человек и 1 тыс. 886 получили травмы. С участием детей произошло 204 аварии, в которых погибли 8 и пострадал 221 ребенок. Зачастую аварии в Кыргызстане происходят из-за превышения скорости и выезда на встречную полосу.
Сооронбай Жээнбеков поручил в недельный срок соответствующим госорганам и структурам внести предложения по разработке комплекса мер по решению вопросов, касающихся безопасности дорожного движения. Данные предложения будут вынесены на обсуждение следующего рабочего совещания, по итогам которого утвержденный комплекс мер будет внесен на рассмотрение Алмазбека Атамбаева.

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