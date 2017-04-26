Поножовщина в тайге Ханты-Мансийска: пострадал кыргызстанец

26 апреля 2017, 18:04 Комментарии

52-летний кыргызстанец Обиджон пострадал во время поножовщины в тайге Ханты-Мансийска, пишут российские СМИ.

Он и 56-летний местный житель Фарид доставлены с ножевыми ранениями в больницу Югорска, их эвакуировали частным вертолетом.

"Фарид является хозяином участка, на котором разыгралась трагедия. По версии следствия, 24 апреля трое мужчин отправились на охотничью заимку, чтобы привести ее в порядок после зимы. Там их встретил сторож. Вечером, во время совместного употребления спиртных напитков, между ними разыгралась ссора. Сторож ушел спать, а в три часа ночи вернулся с ножом и ружьем", – говорится в сообщении.

Он выстрелил в хозяина заимки и его гостей, после чего нанес им ножевые удары.

"Один из мужчин смог вырвать ружье и выстрелил в сторожа. После этого выжившие позвали на помощь по спутниковой связи. На место происшествия прибыл частный вертолет. В результате происшествия два человека погибли, двое получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство более двух лиц"", – отметили следователи.