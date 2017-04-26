Военная прокуратура: Экс-председатель Военного суда предстанет перед судом

26 апреля 2017, 17:52 Комментарии

Сегодня, 26 апреля Военной прокуратурой КР окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего председателя Военного суда Нурланбека Ашимбекова в совершении преступлений, предусмотренных статьями 313 (вымогательство взятки), 313-1 (получение взятки) и 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Следствием установлено, что в период с 2012 по 2014 год в ходе рассмотрения уголовного дела по событиям 7 апреля 2010 года Нурланбек Ашимбеков получил путем вымогательства от родственников подсудимого экс-заместителя начальника Службы государственной охраны Данияра Дунганова денежные средства в сумме 50 тыс. долларов США. Данные противоправные действия он совершил будучи председателем Военного суда за изменение меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, а также вынесение смягчающего приговора в отношении подсудимого Дунганова.

В настоящее время данное уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Бишкек для рассмотрения.