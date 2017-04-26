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Посольство Туркменистана презентовало Азиатские игры в помещениях

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358960_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422741-ru.html

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26 апреля 2017, 17:56       Комментарии

Сегодня, 26 апреля, во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула в Бишкеке прошла презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Отметим, пятые игры пройдут с 17 по 27 сентября в Ашхабаде (Туркменистан).
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, презентацию об играх представило посольство Туркменистана в КР.
В мероприятии приняли участие директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в КР Шадурды Мередов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР Саламат Эргешов.
В презентации Мередов продемонстрировал главные спортивные объекты, на которых пройдут состязания по видам спорта, поделился информацией о подготовке страны и рассказал краткую историю Азиатских игр.
Также гостям показали презентационный видеоролик, подготовленный организационным комитетом Игр-2017.
Отметим, в программу игр вошел 21 вид спорта. Медали будут разыгрываться по шахматам, футзалу, теннису, тайскому боксу, самбо, курашу, джиу-джитсу, боулингу, велогонкам (на треке), плаванию, легкой атлетике, тяжелой атлетике (пауэрлифтинг), баскетболу, таэквондо (WTF), спортивным танцам, кикбоксингу, конкуру, борьбе на поясах, по греко-римской и вольной борьбе, бильярду и туркменской национальной борьбе.

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