Жогорку Кенеш утвердил состав наблюдательного совета ОТРК

26 апреля 2017, 18:03 Комментарии

Сегодня, 26 апреля, на заседании Жогорку Кенеша депутаты утвердили состав наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК).

Председатель Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобекова, сообщила, что после объявления конкурса с 27 января по 3 марта поступило 16 предложений.

Также 10 кандидатур предложил президент страны, а Жогорку Кенеш выдвинул 6 претендентов, однако у кандидатов были выявлены документы, не соответствующие установленным требованиям Закона. В результате на рассмотрение парламента были представлены 26 человек.

Депутаты проголосовали за кандидатуры путем рейтингового голосования и утвердили следующий состав:

oт президента:

<li>Айдабосунова Нурия Иманкуловна</li><li>Жекшеев Жыпар Жекшеевич</li><li>Омурканов Анатай</li><li>Султанов Талант Исакович</li><li>Шестаков Игорь Альбертович</li>

oт Жогорку Кенеша:

<li>Аскарова Айнура Алмасбековна</li><li>Бакашева Жылдыз Кемеловна</li><li>Болотканов Кубат Болотканович</li><li>Турдалиева Чолпон Джапарбековна</li><li>Ниязова Джылдыз Шайлообековна</li>

от гражданского общества:

<li>Болгонбаев Азамат Таалайбекович</li><li>Джунушалиева Айгуль Алмасбековна</li><li>Карымов Айбек Усенович</li><li>Кадырова Анаш</li><li>Тайтекеев Калыбек Рысбекович</li>

В наблюдательный совет ОТРК избирается 15 человек сроком на 5 лет. Кандидаты должны иметь опыт работы в средствах массовой информации, неправительственных организациях, творческих союзах не менее чем 5-лет.