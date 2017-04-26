Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Поножовщина в тайге Ханты-Мансийска: пострадал кыргызстанецПоножовщина в тайге Ханты-Мансийска: пострадал кыргызстанецВ Бишкеке стартовало первенство города по шахматамВ Бишкеке стартовало первенство города по шахматам

Жогорку Кенеш утвердил состав наблюдательного совета ОТРК

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358961_jo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422740-ru.html

Похожие новости

Официант, пепельницу! — Жогорку Кенеш отклонил запрет на курение в кафе

Жогорку Кенеш утвердил состав Наблюдательного совета ОТРК

Жогорку Кенеш не поддержал запрет курения в местах общепита

Парламент утвердил состав Наблюдательного совета КТРК

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине аварии на ЧАЭС

26 апреля 2017, 18:03       Комментарии

Сегодня, 26 апреля, на заседании Жогорку Кенеша депутаты утвердили состав наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК).
Председатель Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Гулкан Молдобекова, сообщила, что после объявления конкурса с 27 января по 3 марта поступило 16 предложений.
Также 10 кандидатур предложил президент страны, а Жогорку Кенеш выдвинул 6 претендентов, однако у кандидатов были выявлены документы, не соответствующие установленным требованиям Закона. В результате на рассмотрение парламента были представлены 26 человек.
Депутаты проголосовали за кандидатуры путем рейтингового голосования и утвердили следующий состав:
oт президента:
<li>Айдабосунова Нурия Иманкуловна</li><li>Жекшеев Жыпар Жекшеевич</li><li>Омурканов Анатай</li><li>Султанов Талант Исакович</li><li>Шестаков Игорь Альбертович</li>
oт Жогорку Кенеша:
<li>Аскарова Айнура Алмасбековна</li><li>Бакашева Жылдыз Кемеловна</li><li>Болотканов Кубат Болотканович</li><li>Турдалиева Чолпон Джапарбековна</li><li>Ниязова Джылдыз Шайлообековна</li>
от гражданского общества:
<li>Болгонбаев Азамат Таалайбекович</li><li>Джунушалиева Айгуль Алмасбековна</li><li>Карымов Айбек Усенович</li><li>Кадырова Анаш</li><li>Тайтекеев Калыбек Рысбекович</li>
В наблюдательный совет ОТРК избирается 15 человек сроком на 5 лет. Кандидаты должны иметь опыт работы в средствах массовой информации, неправительственных организациях, творческих союзах не менее чем 5-лет.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум