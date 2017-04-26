Заместитель Торага А.Омурбекова провела ряд встреч с депутатми из Таджикистана, Шри-Ланки, Колумбии, Камбоджи, Уганды и Марокко

26 апреля 2017, 17:34 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Заместитель Торага Жогорку Кенеша на полях III глобального форума EvalPartners "Преобразуем наш мир посредством оценки: взаимодействие и партнерство для лучшего мира", который проходит сегодня в Бишкеке, провела ряд встреч с парламентариями из Таджикистана, Шри-Ланки, Колумбии, Камбоджи, Уганды и Марокко.

Как сообщает пресс-служба ЖК КР, А.Омурбекова отметила успешность и продуктивную работу III глобального форума и поблагодарила парламентариев за их активное участие. "Подобные мероприятия являются хорошей площадкой не только для обмена мнениями, но и для налаживания связей", - подчеркнула она.

В ходе встреч была высказана необходимость углубления межпарламентского сотрудничества, в том числе по линии депутатских групп дружбы. Что в свою очередь повлияет на эффективность обмена опытом по совершенствованию законотворческой деятельности.

Во встречах также принимали участие депутаты Жогорку Кенеша Сайдолимжон Джураев и Бакирдин Субанбеков.