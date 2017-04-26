26 апреля 2017, 17:45 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Для бишкекчан подготовлена карта мероприятий ко Дню города, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее информации, сервис "2ГИС" совместно с мэрией Бишкека подготовил карту мероприятий, которые состоятся в честь Дня города в Бишкеке.

Разработанная карта поможет горожанам сориентироваться в событиях и не пропустить важные мероприятия.

С 27 по 30 апреля Бишкек отметит свое 139-летие. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Бишкека. Главным центром притяжения горожан станут Старая площадь, парк имени Кемеля Ата-Тюрка, площадь Победы и сквер памятника "Курманджан Датка".

Долгожданное открытие фонтана "Золотые рыбки", спортивные выступления, праздничные концерты духового оркестра и народных ансамблей, флешмобы, спортивные состязания, шахматная площадка и многое другое — все о мероприятиях, местах проведения, программе и времени начала можно найти в онлайн-версии 2ГИС в Бишкеке. Нужно нажать на кнопку "Слои" в правом верхнем углу карты и выбрать "День города".

Справка: "2ГИС" — это международный информационный сервис, выпускающий справочники и карты городов с 1999 года. Головной офис компании находится в России, в Новосибирске. С 2015 года компания "2ГИС" начала свою работу в Бишкеке.

Городской информационный сервис 2ГИС – это полный справочник организаций с детальной 3D-картой города. Приложение доступно на трёх платформах: мобильное приложение, ПК и онлайн-версия. 2ГИС помогает людям выбирать и находить нужные места, товары, услуги, экономить время, деньги и усилия. Сервис работает бесплатно и без подключения к интернету.