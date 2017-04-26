Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке пройдет книжная выставка "Боронбай бий жана жети аке феномени"В Бишкеке пройдет книжная выставка "Боронбай бий жана жети аке феномени"В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 27 апреля отключат электричествоВ каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 27 апреля отключат электричество

Для бишкекчан подготовлена карта мероприятий ко Дню города

Источник:
http://kabar.kg/news/dlia-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422738-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке стартовало первенство города по шахматам

Стал известен план мероприятий на День Победы

Утвержден план мероприятий по подготовке и проведению Дня Победы

В Бишкеке летом запустят пилотный проект "Безопасный город"

В городе Ош прошли мероприятия в память о 31-й годовщине аварии на ЧАЭС

26 апреля 2017, 17:45       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Для бишкекчан подготовлена карта мероприятий ко Дню города, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее информации, сервис "2ГИС" совместно с мэрией Бишкека подготовил карту мероприятий, которые состоятся в честь Дня города в Бишкеке.
Разработанная карта поможет горожанам сориентироваться в событиях и не пропустить важные мероприятия.
С 27 по 30 апреля Бишкек отметит свое 139-летие. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Бишкека. Главным центром притяжения горожан станут Старая площадь, парк имени Кемеля Ата-Тюрка, площадь Победы и сквер памятника "Курманджан Датка".
Долгожданное открытие фонтана "Золотые рыбки", спортивные выступления, праздничные концерты духового оркестра и народных ансамблей, флешмобы, спортивные состязания, шахматная площадка и многое другое — все о мероприятиях, местах проведения, программе и времени начала можно найти в онлайн-версии 2ГИС в Бишкеке. Нужно нажать на кнопку "Слои" в правом верхнем углу карты и выбрать "День города".
Справка: "2ГИС" — это международный информационный сервис, выпускающий справочники и карты городов с 1999 года. Головной офис компании находится в России, в Новосибирске. С 2015 года компания "2ГИС" начала свою работу в Бишкеке.
Городской информационный сервис 2ГИС – это полный справочник организаций с детальной 3D-картой города. Приложение доступно на трёх платформах: мобильное приложение, ПК и онлайн-версия. 2ГИС помогает людям выбирать и находить нужные места, товары, услуги, экономить время, деньги и усилия. Сервис работает бесплатно и без подключения к интернету.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум