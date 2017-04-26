В Бишкеке пройдет книжная выставка "Боронбай бий жана жети аке феномени"

26 апреля 2017, 17:52 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В национальной библиотеке КР имени Алыкула Осмонова 28 апреля пройдет книжная выставка "Боронбай бий жана жети аке феномени" ("Боронбай правитель и феномен 7 братьев") и научно-практическая конференция, посвященные Году нравственности, воспитания и культуры".

Как сообщили в Нацбиблиотеке КР, в мероприятии примут участие Герой КР Мамбет Мамакеев, поэт Омор Султанов, профессоры, представители науки и культуры, а также видные общественные деятели.

Выставка проходит в рамках проекта "Боронбай бий жана жети аке феномени". Цель проекта, распространить информацию народу о личностях, которые в ХIХ веке во время правителя Боронбая, внесли огромный вклад в сохранении кыргызского народа.

Кроме этого, в рамках данного проекта пройдут литературные, культурные и спортивные мероприятия.