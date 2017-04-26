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В Бишкеке пройдет книжная выставка "Боронбай бий жана жети аке феномени"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422737-ru.html

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26 апреля 2017, 17:52       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В национальной библиотеке КР имени Алыкула Осмонова 28 апреля пройдет книжная выставка "Боронбай бий жана жети аке феномени" ("Боронбай правитель и феномен 7 братьев") и научно-практическая конференция, посвященные Году нравственности, воспитания и культуры".
Как сообщили в Нацбиблиотеке КР, в мероприятии примут участие Герой КР Мамбет Мамакеев, поэт Омор Султанов, профессоры, представители науки и культуры, а также видные общественные деятели.
Выставка проходит в рамках проекта "Боронбай бий жана жети аке феномени". Цель проекта, распространить информацию народу о личностях, которые в ХIХ веке во время правителя Боронбая, внесли огромный вклад в сохранении кыргызского народа.
Кроме этого, в рамках данного проекта пройдут литературные, культурные и спортивные мероприятия.

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