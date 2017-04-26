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В Бишкеке стартовало первенство города по шахматам

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422736-ru.html

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26 апреля 2017, 17:58       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса жилого массива "Арча-Бешик" стартовало первенство города Бишкек по шахматам среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
На торжественном открытии соревнований приняли участие заместитель председателя управления физической культуры и спорта столичной мэрии Мурат Узупбеков и президент Федерации шахмат КР Милан Турпанов. В своем приветственном слове они пожелали участникам турнира успехов в соревнованиях.
Первенство города Бишкек по шахматам проводится среди детей с ограниченными возможностями здоровья в двух категориях:
Категория "А" (дети с ограниченными возможностями здоровья с полным или с ослабленным зрением, юридически считающиеся слепыми), в группах до 8,10,12,14 лет.
Категория "В" (дети с ограниченными возможностями здоровья с полной или ослабленной потерей слуха, юридически считающиеся слепыми), в группах до 8,10,12,14 лет.
Первенство проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, полезного досуга и развития шахматного спорта, популяризации шахмат, как средства физической и моральной реабилитации среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, выявления кандидатов в сборную города Бишкек по шахматам для участия в республиканских и международных соревнованиях.
Общее руководство и организацией первенства Бишкека по шахматам осуществляется управлением физической культуры и спорта столичного муниципалитета.
Напомним, что Первенство города будет проводиться с 26 по 29 апреля.

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