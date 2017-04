Официант, пепельницу! — Жогорку Кенеш отклонил запрет на курение в кафе

26 апреля 2017, 17:21 Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Депутаты Жогорку Кенеша сегодня проголосовали против полного запрета на курение в кафе, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан депутат Дастан Бекешев.

Против полного запрета на курение проголосовали 64 из 110 депутатов, зарегистрированных на заседании. Предложение о переооборудовании помещений с целью открытия кабинок и залов для курящих клиентов поддержали 82 парламентария.

"У владельцев заведений есть выбор: начать переоборудование помещений или запретить курение полностью", - сказал Бекешев.

Законопроект рассматривался во втором чтении.