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Возможно ли сотрудничество ЕАЭС с "Новым Шелковым путем"?Возможно ли сотрудничество ЕАЭС с "Новым Шелковым путем"?Жогорку Кенеш утвердил состав Наблюдательного совета ОТРКЖогорку Кенеш утвердил состав Наблюдательного совета ОТРК

Официант, пепельницу! — Жогорку Кенеш отклонил запрет на курение в кафе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422735-ru.html

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Депутат предложил запретить продавать подросткам "энергетики"

26 апреля 2017, 17:21       Комментарии

БИШКЕК, 26 апр - Sputnik. Депутаты Жогорку Кенеша сегодня проголосовали против полного запрета на курение в кафе, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан депутат Дастан Бекешев.
<ul><li>Да, сам (-а) не курю и раздражает, когда приходится дышать дымом</li><li>Да, но курильщики мне особо не мешают</li><li>Нет, я курю и мне это неудобно</li><li>Меня устраивает нынешняя ситуация</li><li>Мне все равно. Я — вэйпер</li></ul>РезультатыВсе опросы var storageData = JSON.parse(localStorage.getItem('Vote')) || []; var voteId = 1031786479; var votePoll = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); var voteForm = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); var showForm = true; if(storageData.indexOf(voteId.toString()) < 0 && showForm){ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); votePoll.style.display = 'none'; voteForm.style.display = 'block'; } else{ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); voteForm.style.display = 'none'; votePoll.style.display = 'block'; } Он предлагал внести изменения в Закон "О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака", в частности, ликвидировать в ресторанах, барах, аэропортах и на вокзалах специально отведенные для курения зоны. Это вызвало недовольство бизнесменов.
Против полного запрета на курение проголосовали 64 из 110 депутатов, зарегистрированных на заседании. Предложение о переооборудовании помещений с целью открытия кабинок и залов для курящих клиентов поддержали 82 парламентария.
"У владельцев заведений есть выбор: начать переоборудование помещений или запретить курение полностью", - сказал Бекешев.
Законопроект рассматривался во втором чтении.

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