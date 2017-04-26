Жогорку Кенеш утвердил состав наблюдательного совета ОТРК

26 апреля 2017, 17:19 Комментарии
Парламент во время пленарного заседания утвердил новый состав Наблюдательного совета Кыргызской телерадиокорпорации.
В ходе обсуждений депутаты отметили, что ОТРК необходимо делать упор на кыргызский язык, разрабатывать научно-познавательные, экономические и детские передачи, также преподносить объективную информацию.
Состав совета утвержден на 5 лет.
В него вошли:
Айдабосунова Нурия;
Жекшеев Жыпар;
Омурканов Анатай;
Аскарова Айнура;
Бакашева Жылдыз;
Болотканов Кубат;
Турдалиева Чолпон;
Ниязова Джылдыз;
Болгонбаев Азамат;
Джунушалиева Айгуль;
Карымов Айбек;
Кадырова Анаш;
Тайтекеев Калыбек.