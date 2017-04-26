Жогорку Кенеш утвердил состав наблюдательного совета ОТРК

26 апреля 2017, 17:19 Комментарии

Парламент во время пленарного заседания утвердил новый состав Наблюдательного совета Кыргызской телерадиокорпорации.

В ходе обсуждений депутаты отметили, что ОТРК необходимо делать упор на кыргызский язык, разрабатывать научно-познавательные, экономические и детские передачи, также преподносить объективную информацию.

Состав совета утвержден на 5 лет.

В него вошли:

Айдабосунова Нурия;

Жекшеев Жыпар;

Омурканов Анатай;

Аскарова Айнура;

Бакашева Жылдыз;

Болотканов Кубат;

Турдалиева Чолпон;

Ниязова Джылдыз;

Болгонбаев Азамат;

Джунушалиева Айгуль;

Карымов Айбек;

Кадырова Анаш;

Тайтекеев Калыбек.