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Жогорку Кенеш утвердил состав Наблюдательного совета ОТРК

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/zhogor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422734-ru.html

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26 апреля 2017, 17:19       Комментарии

Парламент во время пленарного заседания утвердил новый состав Наблюдательного совета Кыргызской телерадиокорпорации.
В ходе обсуждений депутаты отметили, что ОТРК необходимо делать упор на кыргызский язык, разрабатывать научно-познавательные, экономические и детские передачи, также преподносить объективную информацию.
Состав совета утвержден на 5 лет.
В него вошли:
Айдабосунова Нурия;
Жекшеев Жыпар;
Омурканов Анатай;
Аскарова Айнура;
Бакашева Жылдыз;
Болотканов Кубат;
Турдалиева Чолпон;
Ниязова Джылдыз;
Болгонбаев Азамат;
Джунушалиева Айгуль;
Карымов Айбек;
Кадырова Анаш;
Тайтекеев Калыбек.

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