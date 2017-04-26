Экс-председатель Военного ответит перед законом за получение взятки в $50 тыс.

26 апреля 2017, 17:30 Комментарии

26 апреля Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего председателя Военного суда А.Н., в совершении преступлений, предусмотренных статьями "вымогательство взятки", "получение взятки" и "злоупотребление должностным положением" УК КР, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что в период с 2012 по 2014 годы в ходе рассмотрения уголовного дела по событиям 7 апреля 2010 года, А.Н. получил путем вымогательства от родственников подсудимого Д.Д. $50 тыс.

"Данные противоправные действия он совершил, будучи председателем Военного суда за изменение меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, а также вынесение смягчающего приговора в отношении подсудимого Д.Д. В настоящее время данное уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения", – говорится в сообщении.