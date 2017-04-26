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Экс-председатель Военного ответит перед законом за получение взятки в $50 тыс.

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/eks-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422733-ru.html

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26 апреля 2017, 17:30       Комментарии

26 апреля Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего председателя Военного суда А.Н., в совершении преступлений, предусмотренных статьями "вымогательство взятки", "получение взятки" и "злоупотребление должностным положением" УК КР, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Следствием установлено, что в период с 2012 по 2014 годы в ходе рассмотрения уголовного дела по событиям 7 апреля 2010 года, А.Н. получил путем вымогательства от родственников подсудимого Д.Д. $50 тыс.
"Данные противоправные действия он совершил, будучи председателем Военного суда за изменение меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест, а также вынесение смягчающего приговора в отношении подсудимого Д.Д. В настоящее время данное уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения", – говорится в сообщении.

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