Возможно ли сотрудничество ЕАЭС с "Новым Шелковым путем"?

26 апреля 2017, 17:25 Комментарии

Шелковый путь - маршрут, который обеспечивал продовольствием и товарами различной значимости множество стран. Исторически доказано, что Шелковый путь значительно улучшил экономики Китая и стран Центральной Азии. И несмотря на то что сам термин "Шелковый путь" был впервые использован в XIX веке, маршрут, объединяющий Китай и Европу, существовал со II века до нашей эры.

Разговоры о воссоздании Шелкового пути ведутся давно. Сейчас же эти планы близки как никогда. С 2013 года пошли разговоры о проекте "Один пояс - один путь". Вчера, 25 апреля, в Бишкеке встретились представители бизнеса, экономики и промышленности 26 стран стран мира для обсуждения будущего проекта. Стоит также отметить, что инициатором и организатором форума выступил Кыргызский союз промышленников и предпринимателей Кыргызстана.

На форуме эксперты особенно отмечали то, что страны ЕАЭС должны содействовать всесторонней модернизации и повышению конкурентоспособности товаров, производимых в странах участницах Союза, ведь это послужит укреплению внутренних экономик. Кроме того, можно отметить, что проект "Один пояс - один путь", помимо большой региональной составляющей, отличается и региональной масштабностью, который может охватить порядка 70 стран.

Основную роль реализации проекта Шелкового пути взял на себя Китай. Но насколько выгодно будет такое сотрудничество, например для Кыргызстана? Ведь все уже давно привыкли, что чаще всего Поднебесная является именно страной экспортером. Но это не так. Китай с большим населением всё больше потребляет товаров и превращается в крупного потребителя, а значит и импортера. Например, в прошлом году Казахстан наладил поставки растительного масла в Китай.

ЕАЭС в Шелковом пути

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина в своем докладе поделилась, что в прошлом году ЕЭК была произведена оценка по готовности строить иные более преференциальные режимы с партнерами, которые находятся за пределами ЕАЭС. Оценив выгоду и риски, стало ясно, что плюсов гораздо больше, нежели минусов от создания новых соглашений с третьими странами. За счет создания более льготных режимов выхода экспортной продукции за рамки ЕАЭС снизится конкуренция на внутренних рынках. Таким образом, получается, что те, кто хотят торговать своей продукцией внутри Союза, продолжат заниматься своим делом, кто же захочет и готов экспортировать - должны будут получить комфортный выход на внешние рынки.

"Сейчас происходит очень ярко выраженная тенденция создания как региональных соглашений, так и мегаблоков. Но мы этим занимаемся потому, что нашли для нас выгоды на тех экспортных рынках, с которыми начали переговоры. Одним из важных приоритетов стоит КНР. Мы позитивно воспринимаем приглашение к амбициозной программе развития экономического пояса Шелкового пути. Тот формат соглашения, о котором сейчас ведутся переговоры с Китаем, это формат не преференциального соглашения, которое не будет касаться снижения таможенных пошлин, то, чего в наибольшей степени сейчас опасается наш бизнес. Мы пока не готовы говорить с Китаем о зоне свободной торговли, но наша структура соглашения содержит большой набор дисциплин, которые помогут нашим странам без снижения пошлин либо выйти на китайский рынок, либо реализовывать китайские проекты, которые интересны на рынках наших стран" - доложила Никишина.

Президент делового совета ЕАЭС Игорь Христенко отметил, что формирование базового соглашения в торгово-экономическом сотрудничестве является крайне важным аспектом. Впервые будет создана правовая база и платформа, которая унифицирует для всех стран союза с учетом большого объёма наднационального законодательства, правовые основы взаимодействия бизнеса в торговой сфере.

"У КНР и ЕАЭС должна появиться единая правовая платформа, которая регулирует все правоотношения в различных сферах. Только это создаст комфортные условия для участников проекта, только это сможет ответить на вопрос "Кто собственник", - рассказывает Христенко.

Также в ходе форума многие эксперты отмечали и то, что необходимо развивать цифровую экономику. Например, для того же Кыргызстана это может послужить большим толчком в развитии собственной экономики, а также будет большим плюсом в ходе интеграции в проект.

В конце форума был подписан меморандум о сотрудничестве между председателем правления национальной палаты предпринимателей Казахстана "Ата Мекен" Аблаем Мырзахметовым и президентом Кыргызского союза промышленников и предпринимателей (КСПП) Жыргалбеком Сагынбаевым. Также КСПП подписал меморандум с Генеральной прокуратурой КР об обеспечении всесторонней защиты предпринимательской среды.