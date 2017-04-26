Сегодня: чудят юристы Текебаева, "Бессмертный полк", дожди и заморозки

26 апреля 2017, 17:30 Комментарии

Что бы это значило? Юристы Омурбека Текебаева требуют возбуждения уголовного дела против Маевского. Заявление с требованием привлечь российского бизнесмена к ответственности за дачу взятки в один миллион долларов лидеру "Ата Мекена" адвокаты направили в Генеральную прокуратуру. Встречная апелляция в надзорное ведомство означает косвенное признание вины Текебаевым. Расчет, скорее всего, делается на попытку сторговаться по поводу того, что оба преступили закон, а, следовательно, отвечать придется вместе.

Определенная логика в этом, конечно, присутствует, только Маевкий вряд ли из числа пугливых. Да и как быть, например, с тем, что окончательное обвинение Текебаеву предъявлено по статье 303 УК КР "Коррупция". А значит это только то, что получение мзды от российского бизнесмена - лишь эпизод в цепочке преступных деяний, связанных с именем политика. С кем юристы Текебаева собираются торговаться по этому поводу? А по поводу мародерств, что делать? Или, может, Бакиев и его родственники уже написали встречное заявление о том, что к лицам, грабившим их особняки и присвоившим недвижимость, они претензий не имеют?

Убил за мобильник. Бомж насмерть забил 59-летнего мужчину, чтобы отобрать его мобильник. В результате расправы пожилой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Как установили следователи, преступление совершил 35-летний бомж, уроженец Баткенской области. Его опознали скупщики гаджетов и очевидцы.

По факту убийства с целью ограбления Главное управление внутренних дел столицы возбудило уголовное дело. Подозреваемый уже дает признательные показания.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия", - уточняют в ГУВД Бишкека.

Пилотный вариант "Безопасного города" запустят в Бишкеке уже этим летом. По крайней мере о таких сроках говорят в "Кыргызтелекоме" - предприятии, которому, скорее всего, и будет доверена реализация этого проекта. За несколько лет, упущенных МВД, и фактически сорвавшему внедрение системы фото- и видеофиксации нарушений, своими жизнями и здоровьем продолжают расплачиваться простые бишкекчане.

Порядка на дорогах как не было, так и нет. Как подчеркнули парламентарии, инспекторы в лучшем случае прячутся в кустах и ловят нарушителей по факту, никакой работы, направленной на профилактику ДТП, не проводится. Особенно в последние месяцы отмечается значительный рост аварий со смертельным исходом.

Последней каплей стало недавнее происшествие, когда лихач сбил на пешеходном переходе сразу двух школьников. Накануне президент Алмазбек Атамбаев дал поручение подготовить совещание по вопросам безопасности дорожного движения с участием всех руководителей компетентных государственных органов и структур.

Запрет на курение в кафе отклонен. Депутаты не поддержали поправки в Кодекс об административной ответственности и в Закон "О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака" в том виде, в котором они были вынесены на рассмотрение парламента. То есть о полном запрете курения в местах общественного питания речь уже не идет. Это предложение отклонено.

Зато прошла другая инициатива. Владельцев баров, клубов, ресторанов, кафе и закусочных теперь, скорее всего, обяжут разместить в своих заведениях специальные кабинки для курения. В этой части поправки поддержали 82 депутата из 110. Инициатор проекта, депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев отметил, что изначально разработанный им документ содержал именно такие формулировки.

В марше "Бессмертного полка" в Бишкеке примут участие от 20 до 30 тысяч человек. Шествие планируется провести 9 мая по ставшему традиционным маршруту – от Южных ворот по улице Байтик Баатыра (бывшая Советская) до площади Победы. К маршу присоединятся ученики городских школ и курсанты Военного лицея. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Валентина Лисниченко.

По словам организаторов акции, они приготовили ко Дню Победы много сюрпризов. "Не буду раскрывать все секреты, но готовим много сюрпризов. А ветераны Великой Отечественной войны будут участвовать, только если повезет с погодой. Они будут двигаться на машине", - рассказала зампред БГК.

Напомним, в прошлом году под проливным дождем с портретами фронтовиков по улицам Бишкека в шеренгах "Бессмертного полка" пошли около 25 тысяч человек.

Штормовое предупреждение. Завтра вечером погода резко изменится. Ожидаются осадки, местами сильные. В горных районах снег, гололедица и угроза схода лавин.

"В ночь на 1 мая в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до 0…-2 градусов",- сообщили в Гидрометцентре.

Завтра днем в Бишкеке будет так же жарко, как в предыдущие три дня, воздух прогреется до +26 градусов. Холодный фронт и осадки придут к вечеру или ночью. В пятницу в столице ожидаются дожди и грозы, а температура воздуха снизится до +11...+13. По данным синоптиков, погода в Кыргызстане будет оставаться неустойчивой до 1 мая.