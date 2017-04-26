От собак таможни ничего не скрыть и не спрятать. ГТС показала свою спецбазу

26 апреля 2017, 17:33 Комментарии

Сегодня, 26 апреля, Таможенная служба Кыргызстана открыла двери в современный учебный центр своего ведомства.

Центр профессиональной и кинологической подготовки существует с 2011 года. Аналогичные учреждения есть в Австрии, Венгрии, России, Украине и Азербайджане. По словам заместителя председателя ГТС КР Шамиля Бердалиева, на данной базе проводится обучение кинологов и служебно-поисковых собак на предмет обнаружения наркотиков, взрывчатых веществ, денег, шкур и рогов животных. А также осуществляется подготовка к работе по радиационной безопасности.

Отметим, на днях стало известно, что республика получила одобрение от организации таможенной безопасности и совсем скоро получит сертификат на проведение тренировок для таможенников на мировом уровне. Руководители таможенных ведомств 53 стран одобрили присвоение международного статуса кыргызстанскому центру и сейчас необходима только техническая подготовка. В июле в Брюсселе пройдет очередное заседание всемирной таможенной организации и на ней Кыргызстан получит официальный документ.

"Перед вступлением мы выполнили соответствующие требования в части обустройства инфраструктуры учебного процесса. Но нам на ближайшие три года необходимо утвердить план развития нашего центра. Так, если в Казахстане это учебный процесс, то у нас уклон на кинологический процесс и радиационную безопасность", - сказал Бердалиев.

Сейчас на базе Центра профессиональной и кинологической подготовки уже проходят обучения пограничники из Афганистана и Турции. Прорабатывается вопрос о тренировке пакистанцев. А при получении аккредитации кыргызстанские преподаватели смогут обучать таможенников и за рубежом.

Одно из направлений обучения - обнаружение радиоактивных веществ на границе. Здесь, на этом тренировочном полигоне площадью в три гектара есть все условия, приближенные к реальным. Например, полноценная зона контроля для автотранспорта и людей.

Также есть и мобильные установки, которые проверяют радиоактивность той или иной продукции. Автотранспорт оснащен компьютерной техникой позволяющей уловить любую опасность от товара.

Сейчас на базе данного центра готовят кинологические группы. Обучают как сотрудников таможни, так и дрессируют собак.

Основным направлением в работе четвероногих друзей является поиск наркотиков, боеприпасов, а также шкур, копыт и рогов животных. Стоит отметить, все "сотрудники" в ошейниках всегда справлялись со своей задачей и безошибочно определяли место нахождения того или иного груза. В каждой баночке или коробке находился либо героин, замаскированный ванилью или металлом, либо тротил.

Отлично было пройдено и испытание поиска охотничьих трофеев. По легенде браконьер спрятал шкуру козерога в своей сумке, и при осмотре багажа пес обнаружил надежно спрятанный тайник.

Четвероногие таможенники могут работать в любой местности: начиная от пунктов пропуска, заканчивая поездами и самолетами. К слову, последние два вида транспорта также есть в центре обучения. На импровизированной железной дороге стоит вагон, а самолет ЯК-40 привезли сюда по частям.

Всего на территории центра находится 38 вольеров, но пока в них проживают всего 12 собак. По словам кинологов, скоро они ждут пополнения, однако не каждый пес сможет пойти на службу. Опытные инструкторы еще в раннем возрасте четвероногого определяют, насколько высок у него интерес в выполнении команд. Если претендент неактивен, то его списывают и отправляют на гражданку.