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В Кыргызстане в 2017 году планируется запустить Центр обработки данных

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422729-ru.html

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За сколько кыргызстанцы готовы продать свой голос на выборах?

26 апреля 2017, 17:07       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. "В 2017 году ОАО "Кыргызтелеком" на материально-технической базе компании планирует запустить в эксплуатацию Центр обработки данных", - заявил сегодня на ежегодном собрании акционеров ОАО "Кыргызтелеком" глава компании Нурлан Мадаминов, сообщает пресс-служба компании.
Он пояснил, что Центр обработки данных - специализированное здание с особыми помещениями, используемыми для размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети интернет.
"Ожидается завершение строительства ЦОД профессионального уровня, который обеспечит безопасность и сохранность информации по общепризнанным мировым стандартам (TIRIII), при этом уровень доступности услуг составит не менее 99,997%", - сказал Мадаминов.
Глава компании подчеркнул, что по прогнозам, запаса мощности ЦОД хватит для размещения таких реализуемых и планируемых государством к реализации проектов, как:
- "Безопасный город";
- группа проектов под общим знаменателем "Электронное правительство";
- оцифровка архивов, документов и т.д.

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