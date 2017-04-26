В Кыргызстане в 2017 году планируется запустить Центр обработки данных

26 апреля 2017, 17:07 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. "В 2017 году ОАО "Кыргызтелеком" на материально-технической базе компании планирует запустить в эксплуатацию Центр обработки данных", - заявил сегодня на ежегодном собрании акционеров ОАО "Кыргызтелеком" глава компании Нурлан Мадаминов, сообщает пресс-служба компании.

Он пояснил, что Центр обработки данных - специализированное здание с особыми помещениями, используемыми для размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети интернет.

"Ожидается завершение строительства ЦОД профессионального уровня, который обеспечит безопасность и сохранность информации по общепризнанным мировым стандартам (TIRIII), при этом уровень доступности услуг составит не менее 99,997%", - сказал Мадаминов.

Глава компании подчеркнул, что по прогнозам, запаса мощности ЦОД хватит для размещения таких реализуемых и планируемых государством к реализации проектов, как:

- "Безопасный город";

- группа проектов под общим знаменателем "Электронное правительство";

- оцифровка архивов, документов и т.д.