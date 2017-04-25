"CAA Network": Банки Центральной Азии: разрозненные, нестабильные, разнокалиберные. Могут ли они сложить паззл?

26 апреля 2017, 17:09 Комментарии

CAA Network. Развитие сбалансированной финансовой системы остается актуальной задачей для формирующихся рынков стран Центральной Азии. Первоначальный период быстрого развития и расширения кредитной активности, опиравшийся на иностранный капитал (и притоки экспортных доходов), помог включить в финансовый рынок широкий круг фирм и домохозяйств. Но этот период привел и к нестабильности и низкой финансовой эффективности – сегодня проблемы испытывают практически все банковские системы стран Центральной Азии на фоне снижения роста доходов. Банковские кризисы, которые разразились в Казахстане и в Таджикистане, а в Узбекистане или Туркменистане носят скрытый характер, имеют много общего – высокий уровень плохих кредитов, недостаточно эффективная макроэкономическая и финансовая политика, низкая доля сбережений. Население все еще не доверяет банкам, которые видятся агентами, обслуживающими крупный класс, и реже – малые предприятия и крестьянские хозяйства. И благородная функция – снижение бедности и обеспечение финансовой инклюзивности – пока не в полной мере выполняется банками региона.

Региональный паззл?

Пока банки стран региона борются за место на своих рынках, можно только теоретически поразмышлять о плюсах более интегрированного регионального финансового рынка. В условиях ограниченного движения товаров (неразвитая внутрирегиональная торговля) и людей (пограничные проблемы), свободное перемещение капитала видится совсем фантастическим, как и более развитые формы – региональная биржа или валютный союз.

Но перспективы хотя бы самого базового положения региональной финансовой интеграции – снижение барьеров движению капитала, содействие внутрирегиональным и иностранным инвестициям через гармонизацию отдельного регулирования – не совсем отдаленны. Вспомним хотя бы самый яркий эпизод региональной финансовой интеграции в регионе, когда казахстанские банки активно развивали свою деятельность по всему региону (создание Международного финансового центра в Астане – еще одна попытка казахстанских властей создать перспективную отрасль экспорта финансовых услуг по всему региону).

Региональный финансовый рынок является более мягкой и сбалансированной формой включения недостаточно развитых систем стран Центральной Азии, за исключением Казахстана, в глобализированный финансовый поток. Как показывает опыт некоторых других регионов, иногда инвесторы предпочитают инвестировать внутри региона, а не вне его, и этот спрос позволяет более интенсивно интегрировать финансовые системы этого региона.

Какие другие выгоды могут получить страны ЦА от финансовой интеграции? Финансовые рынки действуют на экономике масштабов и увеличение охвата снижает некоторые затраты и стоимость финансовых продуктов, а также увеличивает конкуренцию.

Региональные финансовые схемы позволяют финансировать проекты с региональным значением (например, в промышленности, сельском хозяйстве и т.д.), лучше оценивать их риски и предотвращать нестабильность страновых систем (хотя риски региональных финансовых кризисов увеличиваются из-за роста взаимозависимости региона). Гармонизация бизнес-практик, регулирования, институтов помогает осуществлению бизнеса в региональных масштабах, способствует диверсификации и экономическому росту.

Пока вопрос финансовой интеграции является гипотетическим, рассмотрим некоторые текущие проблемы и особенности развития банков Центральной Азии. Как различны и чем схожи банки Центральной Азии?

Банки Центральной Азии – как они устроены?

Банковские системы всех стран представлены в виде двухуровневой системы, где верхний уровень представлен национальным (центральным) банком, а нижний – коммерческими банками.

Как видно из таблицы 1, лидером по количеству коммерческих банков является Казахстан – 33 банка, наименьшее количество отмечается в Таджикистане – 17. При этом можно отметить, что и Казахстан, и Кыргызстан в большей степени заинтересованы в привлечении зарубежного капитала, где количество банков с иностранным участием (зарубежный участвующий капитал составляет более 50%), составляет чуть меньше половины всех коммерческих банков.

Табл. 1. Количество банков второго уровня в странах Центральной Азии

<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>Казахстан</td> <td>Узбекистан</td> <td>Кыргызстан</td> <td>Таджикистан</td> </tr> <tr> <td>Коммерческие банки, всего</td> <td>33</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Государственные банки</td> <td>—</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Банки, с участием иностранного капитала</td> <td>15</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>7</td> </tr> </table> Источник: сайты национальных банков стран ЦА

Отличительной чертой функционирования банковской системы всех стран являются ограниченные масштабы внутреннего рынка. Сегодня все еще отмечается низкий уровень доверия вкладчиков и инвесторов к финансово-банковскому сектору. Население не стремится нести свои сбережения в коммерческие банки в виде срочных и бессрочных вкладов, а предпочитает "традиционные" виды хранения накоплений. Кроме того, несмотря на расширяющиеся сети банковских учреждений в регионах, до сих пор низким остается уровень доступа к ним в бедных и отдаленных областях стран.

За исключением Казахстана, все страны являются недостаточно интегрированными в мировую финансовую систему. С одной стороны, это позволяет нивелировать риски от возможных последствий глобальных финансовых потрясений. С другой стороны, слабая инвестиционная привлекательность региона ограничивает поступление зарубежного капитала в страны Центральной Азии. Тем не менее, в силу высокой долларизации банковские системы центральноазиатских стран остаются зависимыми от колебаний валютного курса и предложения иностранной валюты на рынке, что приводит к давлению на национальную валюту и снижению качества кредитных портфелей. Так, во всех странах, за исключением Узбекистана, отмечается рост "плохих" или просроченных кредитов, сокращение займов в иностранной валюте.

Как показывает анализ банковских систем, банки Центральной Азии остаются чрезвычайно зависимыми и уязвимыми к действиям государства и национальных банков. Привилегированное положение государственных банков, чрезмерная надежда крупных банков на финансовую поддержку государства, недостатки в надзорной деятельности Национального банка, вмешательство в крупные кредитные решения приводят к тому, что в настоящее время банковские системы стран региона сталкиваются с большими вызовами для дальнейшего формирования стабильного финансового, в том числе банковского, сектора.

Казахстан

Банковская система Казахстана является наиболее интегрированной в мировую финансовую систему.

На фоне снижения на протяжении последних трех лет мировых цен на нефть, а также в результате снижения деловой активности, банковский сектор страны, который так и не был до конца реанимирован после кризиса 2007-2008 годов, испытывает новые шоки.

Среди основных проблем банковской системы Казахстана можно выделить плохое качество кредитного портфеля, которое не позволяет банкам повысить рейтинговые оценки и получить доступ к международным рынкам капитала. Кроме того, темпы роста кредитного портфеля остаются низкими в силу отсутствия притока новых заемщиков с достаточной кредитоспособностью и низких темпов нового кредитования действующих заемщиков, которые ограниченно инвестируют в новые проекты. Высокая долларизация и высокие валютные риски ограничивают доступ банков к долгосрочным и дешевым депозитам в местной валюте, что, как следствие, отражается на валюте, сроках и ставках по кредитам реальному сектору экономики.

Нерешенные проблемы банковского сектора привели к снижению его роли в экономике и к его дальнейшему сжатию. Так, соотношение совокупных активов банковской системы к ВВП за последние 10 лет снизилось с 87% в 2008 году до 55% в 2017 году. Объем кредитования в процентах к ВВП за этот же период снизился в два раза – с 66% до 33%.

На данный момент основной проблемой банковского сектора является портфель безнадежных кредитов БТА банка, который при слиянии перешел к банку Qazkom, у которого сохраняются спекулятивные рейтинги. Объем проблемных кредитов у БТА банка в середине 2014 года составлял 2,4 трлн. тенге – почти 90% от ссудного портфеля. Тяжелое состояние одного из крупнейших банков потребовало беспрецедентной меры – заявления президента страны о готовности государства предоставить ему помощь. Такая мера ранее использовалась только во время финансового кризиса 2008 года при спасении БТА банка.

14 февраля 2017 года президент Казахстана подписал указ о выделении целевого трансферта для оздоровления банковского сектора из Национального фонда Казахстана в республиканский бюджет на 2017 год в размере 1.1 трлн. тенге. Не вызывает сомнений, что данный трансферт почти полностью пойдет на поддержку единственного банка – Qazkom. Наиболее вероятным сценарием является выкуп государством плохих активов, за счет дополнительных трансфертов из Национального фонда. При этом в апреле 2013 года президент Назарбаев о возможности выделения средств Национального фонда для фондирования банков второго уровня заявлял следующее: "Я категорически это запрещаю, по этому вопросу принято окончательное решение". При этом президент указывал на то, что 10 млрд. долларов США, выделенные в 2009 году в основном на спасение БТА банка, не дали ожидаемого результата.

Текущая ситуация с крупнейшим и системообразующим банком в Казахстане говорит о том, что решение проблем банковского сектора в стране напрямую зависит от политической воли высшего руководства страны. Данное решение потребует четкого разделения интересов государства и акционеров банков – государство должно снять с себя обязательства по покрытию рисков акционеров банков. Без такого разделения, все меры по государственной поддержке банковской системы будут лишь временным решением и не позволят преодолеть продолжающийся десятилетний кризис в банковской системе Казахстана.

Кыргызстан

Банковская система Кыргызстана является, пожалуй, наиболее умеренно, но стабильно развивающейся.

Основной характеристикой деятельности данного сегмента остается сохранение своего капитала и умеренное увеличение активов. Фактически денежно-кредитный рынок республики, развитие остальных экономических секторов и в целом финансовая стабильность страны во многом зависят от "самочувствия" ее банковской системы. В 2016 году совокупные активы финансового сектора составляли около 200 млрд. сомов (около 3 млрд. долларов США). Из них 88,4% – доля банковского сектора, 9,9% – доля небанковских финансово-кредитных учреждений, 1,7% – это прочие финансовые организации.

Падение мировых цен на нефть и последовавшая за этим экономическая рецессия в странах — торговых партнерах Кыргызстана по евразийскому экономическому сообществу – Казахстане и России – не оказали существенного негативного воздействия на местный банковский сектор, в силу его недостаточной интегрированности в мировую финансовую систему.

По данным Национального банка Кыргызской Республики, на 31 декабря 2016 года размер общих активов банковского сектора составил 178,2 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 0,1%. Умеренно увеличивается объем зарубежного капитала в кыргызстанском банковском секторе. По итогам 2016 года доля иностранного уставного капитала банковской структуры составила 44%, в то время как в начале 2016 года этот показатель был равен 42,8%. Сегмент же депозитов на общем фоне рос заметно динамичнее – объем всех вкладов в банковском секторе составил 105,3 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 5%.

Увеличение депозитной базы позволяет кыргызстанским банкам поддерживать кредитный портфель. По состоянию на 31 декабря 2016 года объем кредитного портфеля составил 93,5 млрд. сомов, уменьшившись с начала года на 0,5%, что связано, в основном, со снижением валютной составляющей. Кривая выданных займов в национальной валюте, напротив, демонстрирует рост. Займы, выданные в национальной валюте, выросли на 51,5%; в иностранной валюте, напротив, снизились на 6,5%.

Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что население опасается возможного продолжения девальвации сома (под влиянием ослабления валют стран – торговых партнеров по ЕАЭС) и последующее увеличение долговой нагрузки. При этом, однако, высокие проценты вознаграждения и ухудшающаяся экономическая ситуация привели к тому, что качество кредитного портфеля банковской системы Кыргызстана в 2016 году ухудшилось. В частности, общая доля просроченных займов составила 2,9%, а в количественном выражении объем таких кредитов увеличился на 51,5%.

Одним из ключевых сдерживающих факторов динамичного развития банковской системы Кыргызстана является ограниченный масштаб внутреннего рынка, в частности в отдаленных регионах республики. В силу этого, кыргызстанские банки начали реализовывать стратегию сближения с клиентами, расширяя зону охвата в регионах через увеличение филиальной сети, которая формируются на базе сберегательных касс. Таким образом, на периферии стали открываться отделения коммерческих банков по обслуживанию населения, предоставляя местным жителям больше выбора услуг того или иного банка.

Кроме того, в течение последних нескольких лет, на фоне обострения мирового экономического кризиса в Кыргызстане наблюдается тенденция усиления партнерства и взаимодействия банков с Национальным банком для решения общих актуальных проблем в индустрии. В расширенном формате на уровне правительства велись обсуждения перспектив развития банковского сектора и другие важные вопросы, включая готовность банков к последствиям мирового финансового кризиса.

В итоге с 22 июня 2017 года банковская система Кыргызстана будет функционировать по новому законодательству, разработанному для обеспечения стабильного развития банковского сектора путем интеграции новой эффективной мировой банковской практики. Существующие законы были пересмотрены и оптимизированы, а также устранены накопившиеся противоречия и пробелы. Банковский кодекс позволит упорядочить и дисциплинировать отношения финансово-кредитных и банковских учреждений и их клиентов. Усилится контроль деятельности коммерческих банков и качества предоставляемых ими услуг.

С введением нового Банковского кодекса власти Кыргызстана полагаются на укрепление инвестиционного климата и повышения доверия к банкам внутренних и внешних инвесторов, населения страны в целом, привлечение зарубежного капитала в национальную экономику. Кроме того, консолидация банковского капитала и расширение участия иностранных финансовых корпораций в банковской системе Кыргызстана, позволит коммерческим финансово-кредитным учреждениям получить доступ к современным бизнес-технологиям, к реализации региональных и национальных проектов, а также более активно участвовать в мировых финансовых процессах.

Узбекистан

Стартуя с низкой базы, банковская система Узбекистана развивается динамично среди стран центральноазиатского региона.

В течение нескольких лет в Узбекистане проводится последовательное и целенаправленное реформирование банковской системы страны для достижения таких целей, как рост уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление устойчивости банков, достижение рейтинговых показателей и расширение объемов кредитования реального сектора экономики.

Данные говорят о том, что совокупный капитал банков с начала 2015 года по 01 января 2017 года вырос на 47,6% и достиг 9,3 трлн. сум, а суммарные активы банков выросли на 54,3% и составили 80,4 трлн. сум. За этот же период совокупный объем депозитов коммерческих банков Узбекистана вырос на 60,4% и достиг 44,6 трлн. сум.

Достигнутые результаты по укреплению финансовой стабильности банковской системы Узбекистана позволили сохранить рейтинговые оценки, присваиваемые международными рейтинговыми агентствами.

Во исполнение указов и постановлений правительства Узбекистана в коммерческих банках страны развернуты целые программы по поддержке реального сектора экономики, ориентированные на ввод новых производств и мощностей и модернизацию существующих производств. В результате, объем кредитов, направленных на реальный сектор экономики, увеличился за последние два года на 59,4% и составил 53,4 трлн. сум. При этом объем кредитов, выданных на инвестиционные цели, с начала 2015 года увеличился на 43,5% и достиг 12,2 трлн. сум.

Для решения проблемы занятости населения, оттока рабочей силы и поддержки выпускников, коммерческим банкам поставлены задачи по увеличению объемов кредитования малого бизнеса и предоставления кредитов для "старт-ап проектов". Эти кредиты могут быть выданы без предоставления залога, при наличии одного или двух поручителей – физических лиц. С приходом нового президента Узбекистана, коммерческие банки все активнее предлагают физическим лицам воспользоваться программой поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства. Особое внимание уделяется широкому вовлечению молодежи в предпринимательство, а именно выпускников профессиональных колледжей, в виде финансовой поддержки их бизнес-проектов.

Как и в других странах, основной проблемой банковской системы Узбекистана является отсутствие достаточного стремления населения осуществлять вклады в коммерческие банки и инвестиции в ценные бумаги. Фактически, для увеличения ресурсной базы банков государство активно внедряет систему безналичных расчетов в республике и значительно увеличивает долю безналичных расчетов в общем обороте торговли. При этом снять деньги с банковских карт в виде наличных средств в Узбекистане практически невозможно. За последние несколько лет заработная плата государственных служащих, сотрудников коммерческих банков, большинства средних и крупных предприятий все в большей мере стали выплачиваться в безналичной форме путем перечисления на их счета в банках. Таким образом, та часть населения, которая получает зарплату на банковские карты, вынуждена тратить свои деньги и совершать покупки только в безналичной форме. В то же время, государственные органы надзора и контроля постепенно обязывают все розничные торговые точки принимать банковские карты для оплаты покупок. По состоянию на начало 2017 года, количество установленных терминалов (для принятия оплат банковскими картами) в объектах торговли и сервиса достигли 208,2 тыс. шт. (к примеру, в Кыргызстане по состоянию на 1 июля 2016 года количество банкоматов составило 2082 шт., POS терминалов – 10 885 шт.) а доля платежей с использованием банковских карт в общем обороте торговли уже составляет 70%.

Таджикистан

Банковская система Таджикистана находится в наиболее стрессовом состоянии и переживает глубокий системный кризис.

Уровень финансового и банковского посредничества в Таджикистане остается невысоким, а количество и качество услуг, предоставляемых финансовыми институтами сравнительно низкими.

Общие активы банков Таджикистана составляют менее 30% ВВП, а кредитный портфель – порядка 15% ВВП. Высокий уровень концентрации очевиден, так как на шесть крупнейших банков страны приходится 81% от общего числа банковских активов, а на долю большинства иностранных банков приходится лишь только 10,5%.

На фоне падения денежных переводов и, как следствие, внутреннего потребительского спроса и потребления, сокращения спроса на кредиты, 30-типроцентного обесценения сомони к доллару, в которых деноминированы основная часть кредитов (порядка 60%), депозитов и обязательств банков, ухудшения возвратности по ранее выданным кредитам особенно в сфере жилищного строительства, целый ряд системных банков страны столкнулись с кризисом ликвидности и платежеспособности. Два крупных системных банка (Агроинвестбанк и Точиксодиротбанк) являются фактически банкротами и неплатежеспособными даже после более чем полугода нахождения под временным внешним управлением со стороны Национального банка. Ряд других крупных банков не выполняют все пруденциальные требования в основном в части достаточности капитала и ликвидности.

Причины сегодняшнего кризиса, особенно в некоторых крупных системных банках, очевидны. На протяжении многих лет в них продолжалась порочная практика слабого корпоративного управления, выделения кредитов узкому кругу клиентов и привилегированным акционерам на приоритетные проекты под давлением сверху, некачественного анализа кредитных рисков со стороны слабых специалистов и слабой подотчетности перед миноритарными акционерами. Продолжающееся сокращение объема денежных переводов, которые являются основным источником иностранной валюты, в сочетании с наследием целевого кредитования, плохого управления рисками и недостатков в надзорной деятельности Национального Банка, привели к тому, что финансовый кризис становится более вероятным. Многие банки сталкиваются с недостатком ликвидности и становятся все более зависимыми от поддержки Национального банка. В отношении Агроинвестбанка, например, Правительство уже дважды принимало решение о рекапитализации в 2006 и 2009 годах, но качество его активов продолжает ухудшаться и улучшения в части возвратности кредитов, капитала и портфеля активов не заметно.

Кроме того, кредитный портфель, особенно в крупных системных банках, является сильно сконцентрированным и слабо диверсифицированным. Так, например, кредиты сектору строительства с 2014 года увеличились в пять раз. Банки, на долю которых приходится 50% государственного кредитования, имеет коэффициент просроченных кредитов, который более чем в три раза превышает средний показатель по отрасли. Преобладает инсайдерское и связанное кредитование, а вмешательство в кредитные решения не является редкостью. Эта практика часто мотивируется необходимостью поддерживать ведущие государственные предприятия, сталкивающиеся с трудностями (или соображениями безопасности пищевых продуктов и поставок топлива, например).

В целом в банковской системе, за последние два года доля просроченных кредитов выросла с 28% до 60%, тем самым снижая уровень достаточности капитала, в то время как общая сумма потерь в части активов банковской системы выросла вдвое – с 7% до порядка 15% ВВП.

Несмотря на серую картину кризиса и падение доверия к крупным банкам, банковский сектор Таджикистана имеет серьезный потенциал роста и открытые ниши для заинтересованных инвесторов. Отмечаются позитивные тенденции, связанные с появлением целого ряда молодых, динамично развивающихся банков, в особенности микрофинансовых институтов, которые не обременены долговыми обязательствами, имеют новую концепцию развития услуг, ориентированы на малый бизнес и инструменты автоматизации (мобильный и интернет-банкинг).

Данные относительно новые институты рынка активно продвигают современные продукты, диверсифицируют услуги через ориентацию на удовлетворение требований клиента, предлагают широкие опции в части автоматизации и безопасности ведения операций. Бремя проблемных долгов практически не давит на них ввиду более широкой концентрации и качественной системы анализа кредитных рисков.

"CAA Network"

25.04.17