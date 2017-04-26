Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сегодня: чудят юристы Текебаева, "Бессмертный полк", дожди и заморозкиСегодня: чудят юристы Текебаева, "Бессмертный полк", дожди и заморозкиВозможно ли сотрудничество ЕАЭС с "Новым Шелковым путем"?Возможно ли сотрудничество ЕАЭС с "Новым Шелковым путем"?

В Афганистане в ходе столкновений ИГ и "Талибана" погибли 90 боевиков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-afganis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422727-ru.html

Похожие новости

Инженер типографии, в которой погибли 14 кыргызстанок, не признает вину

Тело погибшей в Москве беременной кыргызстанки привезли в Бишкек

В Венесуэле во время акций протеста погибли еще 3 человека

Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Министр обороны Афганистана и начальник генштаба ушли в отставку

26 апреля 2017, 17:27       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. По меньшей мере 91 боевик погиб в ходе столкновений радикального движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство"* на севере Афганистана, передает агентство Khaama Press.
Местные власти сообщили, что талибы потеряли убитыми по меньшей мере 76 человек, в то время как боевики ИГ-15, передает агентство, отмечая, что это предварительные данные. Представитель губернатора провинции Джаузджан сообщил, что столкновения начались во вторник в уезде Дарзаб и продолжаются до сих пор.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.
Источник РИА Новости

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум