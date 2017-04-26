В Афганистане в ходе столкновений ИГ и "Талибана" погибли 90 боевиков

26 апреля 2017, 17:27 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. По меньшей мере 91 боевик погиб в ходе столкновений радикального движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство"* на севере Афганистана, передает агентство Khaama Press.

Местные власти сообщили, что талибы потеряли убитыми по меньшей мере 76 человек, в то время как боевики ИГ-15, передает агентство, отмечая, что это предварительные данные. Представитель губернатора провинции Джаузджан сообщил, что столкновения начались во вторник в уезде Дарзаб и продолжаются до сих пор.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ.

Источник РИА Новости