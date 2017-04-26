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Парламент утвердил состав Наблюдательного совета КТРК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422726-ru.html

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26 апреля 2017, 16:52       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша 26 апреля утвердили состав Наблюдательного совета Кыргызской телерадиокорпорации.
Парламентарии отметили, что необходимо делать упор на кыргызский язык, разрабатывать научно-познавательные, экономические и детские передачи, также преподносить объективную информацию.
Состав совета утвержден на 5 лет.
Голосование проходило тайно, электронно:
1. Кандидатуры, представленные президентом:
- Айдабосунова Нурия Иманкуловна - 91 "за", 16 "против",
- Асакеева Чолпон Нурбековна - 17 "за", 88 "против",
- Асылбашева Дарика Замировна - 11 "за", 89 "против",
- Жекшеев Жыпар Жекшеевич - 93 "за", 14 "против",
- Муктаров Арстанбек Кенешович - 11 "за", 98 "против",
- Ниязалиев Искендер Болотбекович - 19 "за", 89 "против",
- Омурканов Анатай - 88 "за", 17 "против",
- Сатыбекова Айжан Эркиновна - 23 "за", 83 "против",
- Султанов Талант Исакович - 101 "за", 9 "против",
- Шестаков Игорь Альбертович - 94 "за", 13 "против",
2. Кандидатуры, представленные парламентом (поскольку представлено было всего 5 человек, голосование прошло за всех разом):
- Аскарова Айнура Алмасбековна - 110 "за", 0 "против",
- Бакашева Жылдыз Кемеловна - 110 "за", 0 "против",
- Болотканов Кубат Болотканович - 110 "за", 0 "против",
- Турдалиева Чолпон Джапарбековна - 110 "за", 0 "против",
- Ниязова Джылдыз Шайлообековна - 110 "за", 0 "против",
3. Кандидатуры, представленные гражданским обществом:
- Болгонбаев Азамат Таалайбекович - 98 "за", 11 "против",
- Джаманбаева Тамара Кусейновна - 53 "за", 59 "против",
- Джунушалиева Айгуль Алмасбековна - 77 "за", 26 "против",
- Дюшалиев Сталбек Бекжанович - 8 "за", 97 "против",
- Карымов Айбек Усенович - 77 "за", 31 "против",
- Кадырова Анаш - 85 "за", 26 "против",
- Сатаров Абды Абдувалиевич - 4 "за", 101 "против",
- Сааданбеков Чоробек Идирисович - 15 "за", 90 "против",
- Тайтекеев Калыбек Рысбекович - 90 "за", 21 "против",
- Турдубаев Бакытбек Алтыбаевич - 39 "за", 73 "против",
- Халилов Абдыганы Дарманбекович - 75 "за", 33 "против".
* жирным выделены фамилии тех, кто вошел в состав Наблюдательного совета КТРК

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