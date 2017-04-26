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Мы не можем обойти закон о госзакупках, и выигрывают компании с самым дешевым ямочным ремонтом, - мэр Бишкека

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422725-ru.html

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Мэр А.Ибраимов о критике ямочного ремонта: "Качество соответствует цене"

26 апреля 2017, 16:51       Комментарии

У граждан много нареканий по поводу ямочного ремонта дорог, потому что он не выдерживает и года. Об этом мэр Бишкека Албек Ибраимов сказал 26 апреля на совещании по обсуждению состояния автомобильных дорог и деятельности государственных органов по предупреждению дорожных происшествий.
"К нам приезжали немецкие коллеги, которые сообщили, что согласны сделать у нас ямочный ремонт, который будет служить около 30 лет. Но как только мы объявляем тендер, то выигрывает компания, которая предлагает самый дешевый ямочный ремонт, но он не выдерживает и года", - сообщил он.
А.Ибраимов обратился к министру транспорта с вопросом, можно ли создать технический регламент качества услуг, потому что закон о госзакупках связывает руки.
С ним согласился премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который поручил Минтрансу взять этот вопрос под контроль.

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