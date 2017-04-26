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Разработан портал, где будут опубликованы списки всех избирателей с историей их перемещения

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422724-ru.html

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26 апреля 2017, 17:03       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов и Государственная регистрационная служба разработали государственный портал "Шайлоо", где будет опубликованы списки всех избирателей. Об этом 26 апреля сообщил заведующий отделом ИИС Кайратбек Абдилатов во время заседания в ЦИК.
По словам специалиста, сайт будет содержать списки избирателей документы по различным изменениям в положениях ЦИК.
"Каждый избиратель может легко зайти на сайт и в свободном доступе найти информацию, касающуюся избирательных участков. Кто, когда, на каких основаниях и на какой участок был переведен - это так называемая история перемещения избирателей", - отметил он.
На сегодняшний день название государственного портала еще не утверждено, оно находится на рассмотрении.
Как сообщили на заседании, в случае возникновения проблем с идентификацией по отпечаткам пальцев будет возможность провести процедуру при помощи фотографии и идентифицировать по лицу.

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