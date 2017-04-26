Разработан портал, где будут опубликованы списки всех избирателей с историей их перемещения

26 апреля 2017, 17:03 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов и Государственная регистрационная служба разработали государственный портал "Шайлоо", где будет опубликованы списки всех избирателей. Об этом 26 апреля сообщил заведующий отделом ИИС Кайратбек Абдилатов во время заседания в ЦИК.

По словам специалиста, сайт будет содержать списки избирателей документы по различным изменениям в положениях ЦИК.

"Каждый избиратель может легко зайти на сайт и в свободном доступе найти информацию, касающуюся избирательных участков. Кто, когда, на каких основаниях и на какой участок был переведен - это так называемая история перемещения избирателей", - отметил он.

На сегодняшний день название государственного портала еще не утверждено, оно находится на рассмотрении.

Как сообщили на заседании, в случае возникновения проблем с идентификацией по отпечаткам пальцев будет возможность провести процедуру при помощи фотографии и идентифицировать по лицу.