В ЦИКе спорят, допускать ли членов Избиркома к системе управления списками избирателей

26 апреля 2017, 16:46 Комментарии

На заседании ЦИКа спорят, нужно ли допускать членов Избиркома к системе управления списками избирателей.

Государственная регистрационная служба разработала положение "О порядке формирования и использования Информационной системы управления списками избирателей КР".

По словам представителей ГРС, доступ к системе управления имеет один сотрудник ЦИК, который прошел проверку ГКНБ.

Заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова предложила разрешить членам Центризбиркома просматривать списки без права редакции. На что председатель ведомства Нуржан Шайлдабекова ответила, что для того чтобы не было санкционированных изменений списков, доступ должен иметь только один сотрудник. На что Абдрахматова попросила доступ в режиме просмотра, а не редакции.

В ГРС ответили, что рассмотрят это предложение.