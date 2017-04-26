26 апреля 2017, 16:57 Комментарии

Виновник ДТП со смертельным исходом пытался уехать в Москву, но задержан милицией на КПП "Ак Жол", сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

25 февраля 2017 года на 92-м км дороги Бишкек – Торугарт водитель на неустановленной автомашине, двигаясь с запада на восток, совершил наезд на пешехода К.К., 1965 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте. Автомашина с места происшествия скрылась в неизвестном направлении.

"По данному факту следственным ОВД Кеминского района возбуждено уголовное дело. На месте ДТП нашли осколки автомашины серебристого цвета. Патрульная милиция установила автомашину, причастную к ДТП – "Хюндай Санта Фе" 2004 года выпуска. Авто управлял Т.А. 1994 года рождения, житель Иссык-Кульской области. Установлено, что подозреваемый вылетает в Москву. Накануне на пограничном контроле "Ак-Жол" подозреваемого задержали и водворили в ИВС ОВД Кеминского района. Автомашина поставлена на штрафстоянку. Ведется следствие", – говорится в сообщении.