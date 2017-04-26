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Виновник ДТП со смертельным исходом пытался уехать в Москву

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/vinovn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422722-ru.html

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26 апреля 2017, 16:57       Комментарии

Виновник ДТП со смертельным исходом пытался уехать в Москву, но задержан милицией на КПП "Ак Жол", сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
25 февраля 2017 года на 92-м км дороги Бишкек – Торугарт водитель на неустановленной автомашине, двигаясь с запада на восток, совершил наезд на пешехода К.К., 1965 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте. Автомашина с места происшествия скрылась в неизвестном направлении.
"По данному факту следственным ОВД Кеминского района возбуждено уголовное дело. На месте ДТП нашли осколки автомашины серебристого цвета. Патрульная милиция установила автомашину, причастную к ДТП – "Хюндай Санта Фе" 2004 года выпуска. Авто управлял Т.А. 1994 года рождения, житель Иссык-Кульской области. Установлено, что подозреваемый вылетает в Москву. Накануне на пограничном контроле "Ак-Жол" подозреваемого задержали и водворили в ИВС ОВД Кеминского района. Автомашина поставлена на штрафстоянку. Ведется следствие", – говорится в сообщении.

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