В Финляндии изымают из оборота юбилейную монету с изображением расстрела

26 апреля 2017, 16:39 Комментарии

В Финляндии разразился скандал из-за юбилейной монеты, которую выпустил монетный двор по случаю празднования 100-летия независимости страны. Оказалось, что на одной из сторон денежного знака изображена сцена расстрела времен Гражданской войны, сообщает NewsRu.com со ссылкой на Русскую службу новостей Yle.

Министр финансов Финяндии Петтери Орпо назвал изображение на монете "безвкусным". "Я был шокирован, когда узнал, что монетный двор выпустил юбилейную монету с абсолютно, на мой взгляд, неприемлемым изображением. Я не понимаю, как это соотносится с настроениями 100-летнего юбилея независимости. Я очень надеюсь, что монета будет изъята из обращения", - заявил Орпо в парламенте.

Министерство финансов запустило процесс по отмене указа, который касался юбилейных монет 2017, 2018 и 2019 годов. "Я не обратил должного внимания на визуальную составляющую указа, доверился предложению художественной комиссии, которая отвечает за внешний вид юбилейных монет. Приношу извинения за случившееся. Этот указ будет отменен и весь вопрос целиком подвергнется повторному изучению", - заверил министр.

Yle отмечает, что создателей скандальных монет является дизайнер Илкка Суппанен. Он признался, что будет разочарован, если созданная им монета не будет отчеканена. Мужчина пояснил, что с помощью изображения расстрела хотел показать жестокость гражданской войны.

"Идею для серии можно сформулировать как две стороны медали. В каждой эпохе есть свои достижения и свои вызовы. Мне кажется, вызовом молодой Финляндии была как раз гражданская война", - заявил он СМИ. Всего монетный двор заказал дизайнеру серию из пяти монет.

Гражданской войной в Финляндии называют события января-мая 1918 года, которые последовали за принятием страной независимости. Противостояние шло между "красными" и "белыми", в котором победа оказалась на стороне "белых" консерваторов. Война сопровождалась широкомасштабным террором с обоих сторон, напоминает "Российская газета".

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