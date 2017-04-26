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Жогорку Кенеш не поддержал запрет курения в местах общепита

Источник:
http://www.vb.kg/doc/358956_jo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422719-ru.html

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Парламент не стал запрещать курение в местах общепита

26 апреля 2017, 17:00       Комментарии

Жогорку Кенеш не поддержал полный запрет курения в местах общественного питания.
Отметим, сегодня, 26 апреля, Жогорку Кенеш во втором чтении рассмотрел законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, в частности в Кодекс об административной ответственности, а также в Закон "О защите здоровья граждан КР от вредного воздействия табака".
После обсуждения депутаты проголосовали за два варианта законопроекта. В частности, в первом предполагался полный запрет курения в местах общественного питания.
Однако ряд депутатов выступили против этого варианта. Депутат Акылбек Жапаров ("Бир Бол") отметил, что права курящих граждан также нужно защищать.
Парламентарий Нурлан Макеев ("Кыргызстан") был иного мнения, он заявил, что в кафе и ресторанах работают сотрудники, которые дышат дымом.
В свою очередь один из инициаторов законопроекта Дастан Бекешев отметил, что такой закон уже был принят в Казахстане, и он не работает.
В итоге за этот вариант проголосовали всего 47 депутатов, а 63 были против, тем самым документ не прошел.
Затем депутаты проголосовали за второй вариант, в котором кафе и рестораны обязывают создать отдельные кабинки для курения. За этот вариант проголосовали 82 депутата, а против - 26.

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