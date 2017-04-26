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В Бишкеке посольство Туркменистана презентовало Азиатские игры в закрытых помещениях

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422718-ru.html

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26 апреля 2017, 16:44       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке состоялась презентация по подготовке и проведению V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде (Туркменистан), которые будут проходить с 17 по 27 сентября 2017 года.
Как сообщила пресс-служба Госагентства спорта КР, на мероприятии приняли участие директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в КР Шадурды Мередов, генеральный секретарь национального олимпийского комитета КР Саламат Эргешов.
По словам К.Аманкулова, сегодняшняя встреча даст прекрасную возможность наглядно ознакомиться с местами проведения соревнований, состоянием спортивных объектов и комплексов Ашхабада. Узнать о подготовке и организации игр и получить более обширную информацию о самих соревнованиях.
"Чтобы провести Азиаду на высшем уровне, в 2016 году в Ашхабаде открылся новый международный аэропорт, пропуская способность которого 1600 человек в час или 14 млн в год", - сказал Ш.Мередов.
Кроме этого, он продемонстрировал главные спортивные объекты, на которых пройдут соревнования по видам спорта, поделился уровнем подготовки организующей страны и рассказал краткую историю Азиатских игр.

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