Мэр А.Ибраимов о критике ямочного ремонта: "Качество соответствует цене"

26 апреля 2017, 17:01 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Салтанат Абдраева - Кабар/. Очень много критики касательно ямочного ремонта в городе, но качество соответствует цене. Об этом сегодня во время рабочего совещания правительства заявил мэр города Бишкек Албек Ибраимов.

По его словам, очень много критики идет в адрес "Бишкекасфальтсервиса" касательно качества ямочного ремонта. "Но тут проблема в том, что мы не можем обойти закон о Госзакупках, а в тендере выигрывает та компания, которая предлагает самые низкие цены за ремонт. И качество проделанной работы соответствует цене. А компании с хорошей технологией и асфальтом, который эксплуатируется дольше, просят большую сумму и, соответственно, они в тендере не выигрывают", - сказал А.Ибраимов.

Градоначальник поинтересовался можно ли сделать так, чтобы во время тендера учитывалось то, сколько лет служит асфальт, и цена за предлагаемую работу.

Глава правительства Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству транспорта и дорог взять под контроль этот вопрос.