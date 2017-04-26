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Мэр А.Ибраимов о критике ямочного ремонта: "Качество соответствует цене"

Источник:
http://kabar.kg/news/mer-a.ibr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422717-ru.html

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26 апреля 2017, 17:01       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Салтанат Абдраева - Кабар/. Очень много критики касательно ямочного ремонта в городе, но качество соответствует цене. Об этом сегодня во время рабочего совещания правительства заявил мэр города Бишкек Албек Ибраимов.
По его словам, очень много критики идет в адрес "Бишкекасфальтсервиса" касательно качества ямочного ремонта. "Но тут проблема в том, что мы не можем обойти закон о Госзакупках, а в тендере выигрывает та компания, которая предлагает самые низкие цены за ремонт. И качество проделанной работы соответствует цене. А компании с хорошей технологией и асфальтом, который эксплуатируется дольше, просят большую сумму и, соответственно, они в тендере не выигрывают", - сказал А.Ибраимов.
Градоначальник поинтересовался можно ли сделать так, чтобы во время тендера учитывалось то, сколько лет служит асфальт, и цена за предлагаемую работу.
Глава правительства Сооронбай Жээнбеков поручил Министерству транспорта и дорог взять под контроль этот вопрос.

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