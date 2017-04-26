Выпускные балы в КР пройдут утром 20 и 24 июня, за вечеринки и незаконный сбор денег – наказание - МТСР

26 апреля 2017, 16:32 Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Министерство образования и науки КР утвердило даты и время проведения выпускных для 9-х и 11-х классов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, согласно приказу министра Гульмиры Кудайбердиевой, торжественные мероприятия, посвященные завершению обучения средней общеобразовательной организации и выдаче аттестатов о среднем общем образовании, пройдут в школах 20 июня 2017 года в 10.00 ч.

Торжественные мероприятия по вручению свидетельств об основном общем образовании выпускникам 9-х классов пройдут 24 июня 2017 года в 10.00 ч.

В мероприятиях примут участие органы управления образованием, представители МСУ, правоохранительные органы и родительская общественность.

Начальникам органов управления образования и директорам школ поручено провести встречи с родителями и председателями родительских комитетов выпускных классов по вопросу организации, проведения торжественных мероприятий и по ограничению родительских материальных, денежных затрат на проведение выпускных мероприятий.

За незаконных денежные сборы будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности директоров школ.

Также запрещено проводить выпускные в вечернее и ночное время на территории школы, в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе. Персональную ответственность за обеспечение порядка и охрану жизни и здоровья выпускников во время проведения торжественных мероприятий несут директоры школ и педагогические коллективы.