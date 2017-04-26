Доллар США: 67.1393 (-0.0103) 
Евро: 73.1315 (+0.2171) 
Золото: 40.67 $/гр (-0.18) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Задержан преподаватель вуза, который оказался мошенникомЗадержан преподаватель вуза, который оказался мошенникомВ Оше необходимо создать военную базу ОДКБ — экспертВ Оше необходимо создать военную базу ОДКБ — эксперт

Выпускные балы в КР пройдут утром 20 и 24 июня, за вечеринки и незаконный сбор денег – наказание - МТСР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/torzhestv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422716-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке пройдет книжная выставка "Боронбай бий жана жети аке феномени"

На Иссык-Куле пройдет международная туристическая выставка-ярмарка

В Караколе выявлен факт незаконной выдачи земли возле аэропорта

Возле аэропорта в Караколе незаконно строят дом — возбуждено дело

В Кыргызстане впервые пройдет выставка-ярмарка отечественных товаров

26 апреля 2017, 16:32       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Министерство образования и науки КР утвердило даты и время проведения выпускных для 9-х и 11-х классов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, согласно приказу министра Гульмиры Кудайбердиевой, торжественные мероприятия, посвященные завершению обучения средней общеобразовательной организации и выдаче аттестатов о среднем общем образовании, пройдут в школах 20 июня 2017 года в 10.00 ч.
Торжественные мероприятия по вручению свидетельств об основном общем образовании выпускникам 9-х классов пройдут 24 июня 2017 года в 10.00 ч.
В мероприятиях примут участие органы управления образованием, представители МСУ, правоохранительные органы и родительская общественность.
Начальникам органов управления образования и директорам школ поручено провести встречи с родителями и председателями родительских комитетов выпускных классов по вопросу организации, проведения торжественных мероприятий и по ограничению родительских материальных, денежных затрат на проведение выпускных мероприятий.
За незаконных денежные сборы будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности директоров школ.
Также запрещено проводить выпускные в вечернее и ночное время на территории школы, в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе. Персональную ответственность за обеспечение порядка и охрану жизни и здоровья выпускников во время проведения торжественных мероприятий несут директоры школ и педагогические коллективы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум