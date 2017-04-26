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Начиная с 2014 года, 600 детей вернулись из детских домов и интернатов в семьи - МТСР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nachinaia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-422715-ru.html

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26 апреля 2017, 16:51       Комментарии

Бишкек, 26 апреля /Кабар/. Начиная с 2014 года, 600 детей, оказавшихся в детских домах и интернатах, вновь проживают с родителями или родственниками благодаря работе территориальных отделов защиты семьи и детей. Об этом сообщили в Минсоцразвития.
Как было сказано на отчете перед Общественным советом МТСРК КР, обеспечение каждого ребенка семейным окружением является основной задачей в сфере защиты прав детей. Выявлением детей, оставшихся без попечения родителей, занимаются территориальные отделы по защите семьи и детей. На каждого ребенка составляется Индивидуальный план защиты ребенка, который направлен на воссоединение с семьей или родственниками, определение в приемную семью, передачу на усыновление или под опеку.
По данным Управления защиты семьи и детей МТСР КР, причиной попадания детей в интернатные учреждения являются смерть родителей, признание родителей безвестно отсутствующими или недееспособными, лишение или ограничение родительских прав, в связи с отбыванием наказания в местах заключения, оставление согласно акта ОВД и в родильных отделениях, по причине внешней и внутренней миграции.
Распределение детей по типам социальных учреждений:
<ul> <li>в детских домах системы Минобразования - 1 080 детей,</li> <li>в специальных интернатах для ЛОВЗ в системе Минобразования - 2 001 ребенок,</li> <li>в интернатах-гимназиях системы Минобразования - 3 474 ребенка,</li> <li>в стационарных социальных учреждениях системы МТСР - 428 детей,</li> <li>в частных детских домах - 988 детей,</li> <li>в религиозных детских учреждениях - 917 детей.</li> </ul> В ходе отчета было также отмечено, что в Кыргызстане более 60 реабилитационных и кризисных центров предоставляют социальные услуги семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
23 из них открыло Министерство труда и социального развития в 2014-2016 гг. в рамках государственного социального заказа. Общая сумма финансирования составила 20 млн. сомов. За эти годы социальные услуги смогли получить 11 460 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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