Жители столичного жилмассива "Бурдинская" получили доступ к голубому топливу

26 апреля 2017, 16:12 Комментарии

В преддверии майских праздников в Первомайском районе Бишкека состоялась подача природного газа в жилой массив "Бурдинская". Протяженность газопровода составило 1,9 км по улице Бурдинская, где 50 дворов получили доступ к голубому топливу, сообщает пресс-служба компании "Газпром Кыргызстан".

Работы по строительству газопроводов и газификации крупного жилмассива выполнены в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана и Инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан".

"Дорогие соседи и гости нашего прекрасного района! Хочу от лица всех жителей поблагодарить компанию "Газпром Кыргызстан". Мы очень рады Вас видеть сегодня и наши двери всегда открыты для Вас. В канун майских праздников Вы преподнесли нам большую радость. Кладя руку на сердце, выражаю Вам искреннюю признательность", – с большим восторгом и благодарностью отметил житель населенного пункта Морозов Николай.

В торжественной церемонии подачи газа в населенный пункт приняли участие заместитель акима Первомайского района Шарапов Руслан и директор филиала "Бишкекгаз" компании "Газпром Кыргызстан" Акматбеков Манас.

"Уважаемые жители жилого массива Бурдинская! Мне особенно радостно находиться сегодня на этом мероприятии в преддверии Дня Победы, когда мы производим долгожданную подачу газа. Для газоснабжения жилмассива был построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проведены работы по строительству внутридворовых газопроводов. Все работы выполнены в строгом соответствии с требованиями стандартов и норм с применением сертифицированных материалов", — рассказал в своей приветственной речи директор филиала "Бишкекгаз" компании "Газпром Кыргызстан" Манас Акматбеков.

По итогам 2016 года компанией "Газпром Кыргызстан" газифицировано 10 жилмассивов Бишкека: "Керемет", "Касым", "Щербакова", "Бурдинская", "Салам-Алик", "Жениш", "Балбан-Таймаш", "Кайынды", "Керамическая" и "Мыкан".

В 2017 году планируется газифицировать 17 жилмассивов г.Бишкек и Чуйской области. Природным газом будет охвачено более 20 тыс. домовладений. До 2030 года планируется увеличить уровень газификации Кыргызстана до 62% и обеспечить газоснабжением более 400 населенных пунктов.

"Газпром Кыргызстан" – с теплом к людям!